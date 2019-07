Près de 700 jeunes cyclotouristes réunis à La Flèche pour la Semaine nationale et européenne des jeunes

C'est la 20e SNEJ (Semaine nationale et européenne des jeunes). Elle a lieu chaque année dans une région différente depuis son invention il y a 20 ans... à La Flèche !

700 jeunes et 200 encadrants installent leurs tentes à La Flèche.

La Flèche, France

Près de 700 jeunes de 8 à 17 ans et 200 encadrants ont installé leurs tentes et garé leurs vélos à côté du complexe sportif de la Monnerie, à La Flèche. Ils viennent de partout en France pour la Semaine nationale et européenne des jeunes cyclotouristes.

40 à 50 kilomètres de vélo prévus chaque matin. © Radio France - Manon Claverie

Au programme : 40 à 50 kilomètres de vélo chaque matin, des cours de mécanique, de prévention routière et des visites de la région. Les jeunes, de 8 à 17 ans, campent tous ensemble, rassemblés par région, à côté du complexe sportif de la Monnerie.

Défilé dans La Flèche ce week-end

La SNEJ est organisée par la Fédération française de cyclotourisme (FFCT), qui compte plus de 120 000 adhérents et 3 000 clubs.

La semaine se terminera par un défilé à vélo, samedi, dans les rues de La Flèche.