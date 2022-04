Près de 700 personnes pour la reprise des courses à l'hippodrome d'Orléans

C'est une ambiance qui avait manqué aux nombreux fans de courses hippiques : celle du bord de piste, sans jauges, sans contraintes sanitaires majeures. Après quasiment deux ans sans compétition en public, l'hippodrome d'Orléans a retrouvé ses habitués. Près de 700 personnes se sont rassemblées en ce lundi de Pâques; la journée de plus forte affluence traditionnellement à l'hippodrome de l'île Arrault.

Beaucoup de monde aux paris © Radio France - Manon Klein

Une tradition de Pâques à Orléans

Philippe Poisson, président des Sociétés des course d'Orléans, se réjouit du retour du public, après deux années difficiles : "On commençait vraiment à se languir un petit peu (...) deux années compliquées (...) sur lesquelles on a été déficitaires, mais ça on s'en doutait, donc oui là 2022 on espère vraiment le retour du public".

Sur le bord de la piste de course, beaucoup de familles © Radio France - Manon Klein

La saison semble plutôt bien commencer, avec près de 700 visiteurs aux alentours de 18 heures ce lundi 18 avril. Une bonne fréquentation qui n'est pas tout à fait une surprise pour Philippe Poisson : "Traditionnellement le lundi de Pâques c'est la grosse réunion. S'il y a bien une date des courses que connaisse bien les Orléanais c'est le lundi de Pâques. (...) C'est une tradition, ca existe depuis des années".