Près de 8 000 teufeurs sur le plateau de Millevaches

Le Teknival 2019 a commencé vendredi et pourrait se poursuivre jusqu'à mardi, près de Féniers, dans la Creuse. Entre 6 000 et 8 000 amateurs de techno sont sur place.

Feniers, France

Ça ressemble à un "gros camping qui fait du bruit", résume Pierre, un festivalier venu spécialement de Rouen pour le Teknival. Cinq ou six murs de son sont disposés sur le terrain, au bout d'une interminable allée de centaines de voitures et de tentes. Voilà la "piste de danse", peu remplie en milieu d'après midi samedi alors que le vent, la pluie et même la neige glacent les corps.

Surprise, il fait froid

Entre 6 000 et 8 000 personnes se sont donné rendez-vous ici. Tous ou presque ont su la destination au dernier moment. "Les conditions sont assez difficiles", relate Alice, fraîchement arrivée d'Aubervilliers, et qui a dû s'acheter un manteau en cours de route pour palier à la météo.

"Les teufeurs sont des gens gentils qui vivent parfois dangereusement"

La grande majorité des participants sont des moins de 30 ans. "On a d'un côté, des jeunes comme nous qui font la fête de temps en temps et, de l'autre, ceux qui malheureusement sont dans l’excès et qui passent leur vie à faire ça", analyse Valentine, une jeune participante. "Les teufeurs sont des gens gentils qui vivent parfois dangereusement", tentent de définir à son tour Alice.

Drogues en tous genres

N'importe qui traversant le festival se voit très régulièrement proposer de la drogue. Ecstasy, cannabis, kétamine, LSD, cocaïne... les vendeurs ne manquent pas. Mais tout le monde ne consomme pas, tient à préciser Tanguy, venu de Mayenne : "Quand je vois l’état de certaines personnes, ça ne me donne pas du tout envie", assure le jeune-homme qui fume quand même du cannabis de temps à autre mais pas s'il conduit le lendemain.

Sur place, plus de cent gendarmes exercent une surveillance aux abords du festival et contrôlent les véhicules qui entrent et qui sortent du site. Samedi après-midi, ils ont saisi de nombreuses drogues mais toujours dans des proportions liées à une consommation personnelle.