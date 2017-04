VIDÉO - Près de 800 personnes à La Rochelle pour le championnat de France de Scrabble

La 42ème édition des championnats de France de Scrabble s'est déroulée tout le week-end à l'Espace Encan de La Rochelle (Charente-Maritime). Près de 800 passionnés sont venus se disputer le titre du meilleur "scrabbleur".

Il y avait du monde, beaucoup de monde pour ce week-end de Pâques dans les allées de l'espace Encan de La Rochelle (Charente-Maritime)… pour le championnat de France de Scrabble. Pendant trois jours, des "scrabbleurs" venus de tout le pays se sont disputés le titre du meilleur joueur… Et c'est du sérieux ! Il y a aujourd'hui plus de 16.000 licenciés inscrits à la fédération française : les joueurs ont passé des qualifications pour être ici à La Rochelle.

Et c'est pour le moins surprenant à voir. La salle est comble mais pourtant pendant le jeu : pas un seul bruit. Marie-Odile Panau, originaire de Périgny (Charente-Maritime) est la présidente de la Fédération de Scrabble : "C'est pour que ça que je dis toujours : il faut venir nous voir parce que c'est assez spectaculaire ! Presque 800 personnes dans une même salle et pas un seul bruit : je pense que les profs et les instits doivent nous envier d'avoir autant de calme dans une pièce avec autant de monde !", rigole-t-elle.

Les joueurs ne parlent pas, ne bougent pas : ils ont surtout pas le droit d'échanger avec leur voisin et ils écoutent ce que dit le juge arbitre " - Marie-Odile Panau, la présidente de la Fédération de Scrabble

Chaque partie commence par le traditionnel tirage des lettres : "Vous jouez avec Italie deux fois, Maroc deux fois, Tunisie, Océanie et Algérie… top chrono !" Comprenez : les joueurs doivent trouver la solution avec deux "I", deux "M", un "T", un "O" et un "A"… Cette technique des pays et des continents est utilisée pour éviter toute erreur et mauvaise compréhension.

Les solutions sont affichées sur plusieurs grandes grilles réparties dans la salle © Radio France - Mathilde Choin

A la fin d'une heure et demi de partie (il y a en a eu cinq au total samedi et dimanche), Luc, vice-champion de France en 2016, fait le bilan. Il a perdu six points : "J'ai raté "nif" par exemple qui faisait "natifs", je n'avais pas anticipé le "s" ni le "r" pour faire "matirs" mais j'avais trouvé "matin"… Ca devrait quand même aller. Je ne vais pas finir premier mais je me tiens en embuscade."

Luc se tient notamment en embuscade avec Samson. Le champion de France 2016 n'a que 22 ans. Le Limougeaud s'est d'ailleurs entraîné comme un sportif pour être ici à La Rochelle et remettre son titre en jeu : "Je suis venu avec mon père et mon frère en voiture donc on a pas mal brasser de mots comme on dit. Et j'ai pas mal travaillé la semaine dernière."

Pour résumer, il faut essayer d'apprendre le dictionnaire par coeur" - Samson, champion de France de Scrabble 2016

Samson est devenu champion de France de Scrabble en 2016 à seulement 21 ans © Radio France - Mathilde Choin

Les joueurs viennent de toute la France métropolitaine. Mais aussi des dom-tom : certains arrivent même de Martinique et de La Réunion. Et ont tous les âges : de 22 ans comme Samson à 84 ans, comme Pierrette. Cette Niçoise est la plus grande joueuse : plus de 60 000 kilomètres au compteur de sa voiture pour se rendre sur des tournois. Mais elle l'avoue : elle se sent parfois dépassée par les mots : "Tout à l"heure, on a posé "hotu"… il me semblait que c'était un poisson mais j'en étais pas plus sûre que ça. Je ne vais même pas chercher la définition. Je joue de manière totalement ridicule. Je suis une mauvaise élève du Sccrable mais peut-être celle qui s'amuse le plus", sourit l'octogénaire.