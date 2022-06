Près de Caen, retour au temps du 6 juin 1944 pour fêter la Libération

Infirmières, soldats, tankistes mais aussi véhicules d'époques et accordéon. À Douvres-la-Délivrande, près de Caen (Calvados), ce samedi 11 juin 2022, c'est retour en 1944 ! Après deux années d'arrêt forcé par la crise sanitaire, cette parade haute en couleurs a permis au public et aux passants curieux de fêter la Libération de la France et de cette commune, quittée par les Allemands dès le 6 juin.

Tenues bleu, blanc, rouge

"On est hyper fans, s'amusent Christine et Morgane, deux infirmières qui travaillent à Douvres. Et on est vraiment fières !" Justement, dans la Jeep américaine qui passe devant elles, une femme en tenue d'infirmière civile de la Croix-Rouge des années 40 les salue . "J'ai confectionné ma cape avec les vrais boutons et l'insigne d'époque", explique fièrement Coraline.

Au milieu de tous les vélos décorés avec des cocardes tricolores et des drapeaux français, Wilfried attend le départ du deuxième tour du défilé dans sa tenue kaki de soldat britannique. Pour ce féru d'histoire de 49 ans qui travaille au port de Ouistreham, l'occasion était trop belle. "Je le fais presque jamais, c'est l'une des premières fois, s'enthousiasme-t-il. J'ai des pièces qui viennent de partout."

Pour certains, ce rendez-vous annuel est surtout important pour rendre hommage aux hommes et aux femmes qui ont contribué à la Libération. Laurence, 61 ans, est née à Douvres-la-Délivrande. Elle porte aujourd'hui la tenue d'infirmière que sa mère avait à l'époque :

On est beaucoup à être des enfants de personnes qui ont vécu le 6 juin 1944. C'est très important ce devoir de mémoire que nous avons.

Et pour défiler, elle a troqué le vélo contre un landau, lui aussi d'époque.

Reprendre le chemin de la fête

Le maire de Douvres-la-Délivrande, Thierry Lefort, se réjouit d'avoir pu organiser l'événement cette année, après deux ans de crise sanitaire. "Il faut que l'on reprenne le chemin de la fête", explique-t-il. Même s'il reconnait une baisse de régime par rapport à l'année 2019, l'année du 75ème anniversaire du Débarquement en Normandie. "On a eu un peu plus de difficultés à réunir les véhicules d'époque."

Il est surtout heureux de pouvoir à nouveau rendre hommage aux soldats de la Libération. "Il faut perpétuer le souvenir pour que les événements d'il y a presque 80 ans ne se reproduisent jamais. J'espère que cette situation de paix durera encore très longtemps." Une célébration marquée par un verre de l'amitié, suivie d'un bal musette au rythme de l'accordéon et des chansons de 1944.