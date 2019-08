Près de Carmaux, les vacanciers profitent de la gratuité de Cap Découverte

Blaye-les-Mines, France

Sur la plage du lac de Cap Découverte dans le Tarn, dès 13h, on ne trouve plus une place pour sa serviette sous les tentes géantes qui protègent du soleil au bord de l'eau. Au mois de juillet, l'aire de loisirs a enregistré "une bonne fréquentation" pour Jean, régisseur du centre.

Après avoir réaménagé le site, Cap Découverte redémarre. Près de 22.000 personnes sont venus profiter des nombreuses installations qui sont, pour la plupart, totalement gratuites. Une gratuité qui a séduit Djamila : "je viens de Moselle. C'est la première fois que je vois un parc avec autant d'activités gratuites."

Après les travaux, la plage est désormais trois plus grande © Radio France - SM © Radio France

Nadine est venue avec ses deux enfants. Elle profite des gigantesques voiles d'ombrage, nouvellement installées, pendant que ces enfants s'occupent. "Les activités pour les enfants sont nombreuses. Ils ont même fait gratuitement du paddle. C'était la première fois pour eux !"

Cap découverte, un service public

Aujourd'hui, le site est totalement géré par le département du Tarn et son SMAD (Syndicat Mixte Aménagement Découverte). Pour Jean, régisseur depuis près de 14 ans de l'ancien site minier devenu aire de vacances, le terme de service public colle avec ce nouveau parc : "je préfère le terme d'utilisateur plutôt que de client. Le parc a un rôle de service public. Le fait que l'on offre cette gratuité, ça a changé quelque chose dans le rapport avec nos utilisateurs. Les gens nous questionnent plus. Ils ont vu les nombreuses améliorations réalisées."

Et les chantiers ne sont pas terminés. L'an prochain, Jean promet : "Cap Découverte s'ouvrira sur une plus grosse période de l'année avec plus de superficie."

Pour rappel, l'édition 2019 se termine le 31 août prochain. D'ici là, le parc est ouvert tous les jours de 11h à 19h.