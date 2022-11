Près de Dieppe, un spectacle pour évoquer ses épreuves et sortir de l'isolement

Se livrer sur scène. Trouver les mots pour soigner ses maux. A Hautot-sur-Mer près de Dieppe (Seine-Maritime), cinq femmes ont répété une pièce intitulée "Ces gens-là". Dans cette dernière, elles évoquent leurs épreuves dans la vie, ce qu'elles ont dû traverser pour aller de l'avant. Le spectacle est organisé par le Marilu collectif et le festival Terre de Paroles.

ⓘ Publicité

Représentation le mardi 29 novembre, les 1er et 2 décembre

"Je suis sans domicile depuis sept mois, j'ai voulu parler des femmes dans la rue. J'ai voulu aussi parler de l'inceste et d'un viol que j'ai vécu lorsque j'avais 18 ans", raconte Philomène, une des participantes. "Toute seule, c'est difficile de se faire entendre. Par le biais du théâtre où d'autres femmes sont confrontées à d'autres difficultés, c'est plus facile de libérer sa parole puisque l'on se reconnaît dans l'autre aussi", poursuit-elle.

Le spectacle est divisé en quatre parties. "_J'ai été confronté au suicide et aux violences psychiques. C'est la répétition de ces événements qui ont fait que moi-même j'ai été atteinte de dépression. Et d'arriver ici, pour moi, c'est comme revivre, c'est réapprendre à me lever le matin, et je suis fière parce que j'avais perdu confiance en mo_i", raconte de son côté Aurélie.

loading

"Il y a une volonté pour ces femmes de raconter comment aujourd'hui elles veulent se réintégrer, s'en sortir, une vraie nécessité pour chacune de défendre des tabous, des choses que l'on ne veut pas entendre en société, comme la dépression, le suicide, la grossophobie", explique Margot Tramontana, directrice artistique du Marilu collectif et metteuse en scène.

loading

Le spectacle aura lieu ce mardi 29 septembre à la scène en mer à Belleville-en-Mer à 19h, le jeudi 1er décembre au conservatoire de Dieppe à 19h et le vendredi 2 décembre à la maison Jacques Prévert à Dieppe à 19h.