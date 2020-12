Près de La Rochelle, une BD raconte la vie dans les Ehpad en 2049

C'est une façon de faire entrer l'art dans les maisons de retraite! A l'Ehpad de la Pommeraie à Périgny (Charente-Maritime), dans la banlieue rochelaise, une bande dessinée est en préparation, réalisée par une salariée de l'établissement très douée en dessin, aidée par un groupe de résidents. "2049, année robotique" : l'histoire nous projette dans 30 ans, avec des robots en lieu et place des salariés.

"Puisque tu sais dessiner, fais-nous une BD !" Quand elle a entendu cette proposition, Prisca, ASH à la Pommeraie, ne s'est pas fait prier deux fois, trop heureuse de laisser parler son imagination : "du coup, on se projette dans 30 ans, décrit Prisca. Le personnel a été remplacé par des robots, et le directeur veut gagner de l'argent. C'est pour ça qu'il embauche des robots maladroits."

Le personnel remplacé par des robots

L'occasion d'aligner les gags, mais pas seulement. Il y a aussi un sens profond : "le but de cette BD, c'est dire que le personnel ne sera jamais remplacé par des robots, assène Prisca. On a trop besoin d'humains pour s'occuper des résidents."

Les résidents, justement. Ils ont été mis à contribution pour nourrir l'histoire, précise la directrice de l'Ehpad, Clarisse Reydant-Coupey : "entre quatre et six résidents venaient travailler avec Prisca, et l'aidaient à concevoir les anecdotes. Cela a permis de donner du corps à l'histoire, et plus de réalisme." Sachant que les salariés ont été eux aussi mis à contribution.

L'Ehpad de La Pommeraie à Périgny, près de La Rochelle. L'idée de la direction, c'est de valoriser les compétences de ses agents, même quand c'est sans rapport avec le grand âge. © Radio France - Julien Fleury

Renforcer les liens entre résidents et salariés

Des anecdotes réelles, d'autres totalement délirantes. "Il y a des moments, je me suis demandée où ils avaient pris ces idées" reconnaît Réjane, 94 ans, une résidente qui a colorié elle-même les 65 cases de la BD. L'occasion de découvrir l'histoire en avant-première : "il y a par exemple un passage dans les douches, c'est rigolo !" Et pour cause, le directeur, pour faire des économies, lave ses résidents avec un "kardouche", lointain cousin du Kärcher.

De quoi approfondir la relation entre salariés et retraités : "j'apportais les planches à Réjane, elle les a coloriées, elle s'est accrochée jusqu'au bout, se souvient Prisca, l'autrice. C'est vrai qu'on a créé des liens." Ce que confirme la retraitée : "Elle est gentille, Prisca, c'est comme ma petite-fille !"

Souscription lancée

"2049, année robotique" : une belle idée de cadeau de Noël pour les familles des résidents, même si le livre est publié au printemps. On peut déjà le réserver, une souscription est en ligne sur la plateforme kisskissbankbank. Tarif 10 euros. Le bénéfice sera versé aux résidents pour créer des animations, et préparer des sorties, quand le coronavirus le permettra.