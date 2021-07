Près de Metz, IM Événementiel prépare les tous premiers spectacles de drones lumineux

Confronté à la raréfaction des spectacles traditionnels, notamment pyrotechniques, IM Événementiel met au point des spectacles de drones lumineux. La société basée à Scy-Chazelles a proposé ses services à des organisateurs d’événements en France et au Canada.

Imaginez des centaines de drones reconstituant un cheval sautant une haie à plusieurs dizaines de mètres de hauteur.

C'est la simulation présentée par IM Événementiel aux organisateurs des Equi Days, une grande réunion équestre de Normandie.

Si elle est retenue, ce serait le tout premier spectacle de drones lumineux de la société gérée par Mathieu Infanti : "chaque drone est positionné au centimètre près et on peut afficher 16,6 millions de couleurs. On peut pousser loin la personnalisation. Un client qui nous demanderait un jaune très spécial pour reconstituer son logo, on serait en mesure de le produire."

Les drones mesurent 30 cms sur 30, pèsent un demi-kilo, et coûtent autour de 1.000 euros pièce. Ils peuvent voler si le vent ne souffle pas à plus de 35 kms/heure et sont guidés par une station au sol soutenant une antenne GPS et un ordinateur faisant tourner un programme gérant l'illumination des appareils et les chorégraphies.

une solution à la raréfaction des spectacles pyrotechniques ?

En France, on ne peut faire voler un drone où on veut quand on le veut, ce genre de spectacle est soumis à bien des contraintes, administratives et météorologiques. Mais c'est une corde de plus à l'arc d'IM Événementiel.

Durant la crise, la société a maintenu son activité en faisant, notamment, de la mise en lumière de bâtiments. Depuis, elle est confrontée à la raréfaction des spectacles pyrotechniques notamment. "Nous n'avons plus qu'1 sixième ou un cinquième de nos spectacles rentrés pour le 14 juillet, les autres ont été annulés ajoute Dominique Infanti, d'Aquarêve, société associée à IM Evènementiel. L'an passé, c'était une saison blanche. Cette année, on ne sera pas loin de la saison blanche."

Visibles de loin, ce qui peut permettre aux spectateurs de s'espacer, ce genre de spectacle trottaient dans un coin de la tête des gérants d'IM Événementiel depuis quelques mois. En plus des Equi Days, ils ont aussi proposé leurs services à des organisateurs d’événements au Canada.