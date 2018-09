C'est tout nouveau et ça va faire un carton. Ce concept qui permet aux particuliers d'acheter et de vendre en toute simplicité, comme un vide grenier mais toute l'année. Ça s'appelle "Chez Coco" et cette enseigne ouvre samedi après-midi à Migné-Auxances près de Poitiers.

Migné-Auxances, France

C'est une histoire venue de Finlande et ça cartonne en France. Un vide-grenier permanent ouvre ce samedi à Migné-Auxances près de Poitiers. Plus de 500m2 de surface qui sont remplis de petites boxs. Il y déjà quelques sites de "chez Coco", comme à Angoulême. Alors concrètement comment ça marche ? Les particuliers viennent chercher des étiquettes pour y inscrire leur numéro de stand, le prix, et le descriptif du produit : vêtements, vaisselle, jouet, jeux, bibelots, livres. Ils les mettent ensuite en place sur leur emplacement. Un listing est remis au gérant pour qu'il sache à qui revient le produit de la vente et le magasin empoche une commission de 25% du prix de vente.

c'est 15 euros le stand pour la semaine

Alors tout est bon à vendre mis à part les très gros encombrants, style réfrigérateurs et machines à laver, gros canapés et grands lits. Les armes à feux ne sont pas autorisées non plus. Côté prix, c'est 15 euros le stand pour la semaine, un tarif dégressif est proposé.

L'ouverture c'est ce samedi 29 septembre à 14h.