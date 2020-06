Près de Rennes, la première piscine bretonne rouvre ses portes !

La vie d'avant revient peu à peu ces jours-ci, après la réouverture des restaurants, des musées, des monuments, les piscines fermées depuis début mars, commencent elles-aussi à voir le bout du tunnel. En France, 26 piscines ont rouvert leurs portes ce jeudi 4 au public. Elles font partie du protocole sanitaire qui vise à expérimenter l'ouverture plus large des piscines d'ici à la fin du mois de juin. Le site de La Conterie, à Chartres-de-Bretagne, au sud de Rennes (Ille-et-Vilaine), est la première piscine à accueillir à nouveaux les nageurs bretons.

Il ne doit pas y avoir plus de 6 personnes par ligne d'eau pour respecter le protocole sanitaire. © Radio France - Valentin Belleville

L'eau, la chaleur, l'odeur du chlore, et les copains... Les nageurs ont le sourire, ils ont retrouvé tout ce qui leur manquait depuis des mois. Mais après quelques longueurs ça grimace un peu :"C'est un peu suffoquant au début, mais ça revient et ça va revenir de plus en plus !" lâchent Hernin et Bertrand, deux amis qui pratiquent la nage en loisirs mais également parfois en compétition.

30 personnes maximum en même temps dans l'eau

S'ils ont retrouvé leur piscine, les nageurs ont en revanche de nouvelles habitudes à prendre : il est conseillé de réserver un créneaux horaire en avance pour ne pas patienter devant en arrivant, il y a une désinfection très stricte, le nombre de nageurs est limité dans le bassin :"On limite la nage à 6 personnes par ligne d'eau, ce qui fait qu'il ne doit pas y avoir plus de 30 personnes en même temps dans la piscine", précise son directeur, Stéphane Chatenet.

Une douche sur deux est condamnée pour respecter la distanciation physique entre les personnes. © Radio France - Valentin Belleville

Même avec ces nouvelles règles parfois contraignantes, les nageurs sont ravis de retrouver le bord des bassins :"C'est un bonheur, et puis on peut profiter tout en respectant les règles. Il faut faire un peu attention à ne pas rester trop longtemps accoudé au bord après les longueurs, on essaie de s'éviter dans l'eau aussi, mais parfois c'est compliqué quand on veut se doubler", sourit un nageur.

Un trajet spécifique a été mis en place pour éviter au maximum les intéractions entre les nageurs. © Radio France - Valentin Belleville

Pour limiter le nombre de personnes dans la piscine, le public entre par vagues. Un bracelet de couleur est remis à chacun. Il correspond à la tranche horaire pendant laquelle il peut rester, au maximum une heure et demi.