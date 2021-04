Près de Rennes, le festival du Roi Arthur n'aura encore pas lieu cet été

Ils ont fait durer le suspens avant de finalement renoncer. Les organisateurs du festival du "Roi Arthur" à Bréal-sous-Monfort près de Rennes ont choisi d'annuler l'édition qui devait se tenir du 20 au 22 août.

Suzane, Damso et Nekfeu ne viendront pas

La jauge de 5.000 personnes assises évoquée par le gouvernement il y a plusieurs semaines maintenant a douché les ambitions. "Depuis les annonces de la ministre au mois de février, nous n'avons eu aucune précision sur ce qu'il sera possible de faire ou non. On ne voit pas comment garder l'esprit de fête du festival avec un public assis et sans restauration par exemple," confie Adrien Gaillard, le directeur du festival du Roi Arrhur.

Les organisateurs donnent rendez-vous à leurs festivaliers pour une nouvelle édition les 26, 27 et 28 août 2022. "Avec une nouvelle programmation, même si on ne s'interdit rien," ajoute le directeur du festival. Cette année, le public aurait dû applaudir Suzane, Damso ou encore Dionysos. La nouvelle programmation sera annoncée d'ici le début de l'année prochaine

Remboursement des billets

Les billets achetés pour cette édition et la précédente seront encore valables en 2022 mais ils peuvent aussi être remboursés jusqu'au 19 août. En 2019, le festival avait rassemblé 15.000 personnes chaque soir pendant trois jours.