L'usine de pressage bretonne créée en 2014 propose un nouveau service. En septembre, M Com' Musique a lancé une box et en échange d'un abonnement mensuel elle vous envoie trois vinyles à domicile. Une nouvelle manière de conquérir des clients.

Près de Rennes, M Com' Musique envoie ses vinyles "made in Breizh" directement chez vous

Orgères, France

M Com' Musique fête ses cinq ans et pour l'occasion elle lance un nouveau service. L'usine de pressage de vinyles installée à Orgères près de Rennes (Ille-et-Vilaine) est désormais la deuxième usine de France dans son domaine et emploie neuf salariés. Chaque mois elle presse plus de 30.000 vinyles contre 4.000 à sa création en octobre 2014.

Tous les styles musicaux dans le M BOX

"Aujourd'hui on travaille avec des labels comme BMG, Beast Records ou encore Enragé Production et des groupes comme Sinsemilia ou Groundation bien connus dans le milieu du reggae," confie Antoine Ollivier, co-fondateur de l'entreprise. "Le vinyle reste une niche et nous voulons continuer à pousser les artistes et les productions vers les auditeurs. Tout ne peut pas être distribué à la Fnac ou ses concurrents alors nous avons voulu proposer un nouveau service."

Au mois de septembre, la "M Box" a donc vu le jour. "Le principe est assez simple. Il s'agit d'envoyer trois vinyles chez les gens pour leur faire découvrir nos pépites. Nous sélectionnons deux vinyles et le troisième et choisi par les abonnés via un vote sur Facebook. La sélection est faite par Samuel qui a été programmateur en radio." L'équipe de M Com' Musique pioche parmi ses pépites en collaboration avec les labels indépendants. "On s'adresse aussi bien aux amateurs qui cherchent à découvrir de nouvelles choses qu'aux mélomanes."

Le client paie son abonnement au mois et peut choisir parmi trois formules. Un vinyle pour 25 euros, deux pour 30 ou trois pour 35 euros. Les disques sont pressés dans le petit hangar installé à Orgères "avec toute l'exigence que nous mettons pour réaliser les disques et les emballer." A la mi-octobre, la "M Box" comptait une trentaine d'abonnés, l'objectif est d'en afficher 200 en 2020.

Création d'un label

Parallèlement à cette activité, M Com' Musique monte un label afin de rééditer des titres ou des albums jamais sortis en vinyle, de permettre à des artistes confirmés de produire certaines de leurs chansons sur galette ou développer de nouvelles productions. "Nous avons plein de projets," sourit Antoine Ollivier.