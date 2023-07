Près de Rouen, une équipe de eSport s'agrandit, avec beaucoup d'ambitions

Pour l'instant, leurs locaux sont installés dans une petite pièce de 25m², dans la piscine de Barentin. De quoi placer quelques ordinateurs, quelques écrans et quelques consoles. De quoi jouer, progresser, mais ce n'est pas assez grand pour leurs ambitions. Colors eSport, qui se présente comme l'équipe de eSport de Barentin et de la communauté de communes Caux-Austreberthe, va bientôt déménager.

ⓘ Publicité

Il faut dire que l'équipe grandit. Des joueurs amateurs, qui viennent s'entraîner, mais aussi des compétiteurs. Tout récemment, c'est le meilleur joueur français de Fortnite qui les a rejoint. Colors est aussi la huitième équipe française sur 2K, référence en jeu de basket. Des compétitions disputées dans des grandes salles, parfois devant des milliers de spectateurs, comme les rencontres des plus grands sports.

L'équipe quadruple la taille de ses locaux

"D'ailleurs, les grands sportifs sont souvent de bons joueurs", plaisante David Kazwini, le président de Colors. Ce n'est pas totalement une boutade : leurs meilleurs éléments ont le droit avant une compétition à une vraie préparation sportive. Certains ont d'ailleurs des managers, des kinés et un suivi très poussé. Les dotations pour les compétitions peuvent être importantes, on ne laisse rien au hasard.

Colors, pour l'instant installé dans la piscine, ce qui peut prêter à sourire, va déménager. Dans les locaux de la communauté de communes Caux-Austreberthe, où ils vont quadrupler leur espace disponible : 100 m². Mais ce n'est pas leur destination finale. A terme, ils doivent s'installer dans la gare de Barentin.

Le maire de la ville, Christophe Bouillon, devenu calé sur le eSport grâce à sa dernière visite de la Paris Games Week, l'affirme : "On veut les aider. Ils ne nous ont pas attendu pour jouer, mais il manquait une structuration, un équipement... On veut faire de ce territoire un lieu d'expérimentation sur le eSport."

"Performer pour être remarqué"

La Région Normandie a dépensé 40.000 euros pour doter l'association en matériel. Mais pour faire de leurs locaux un véritable tiers-lieu pour les jeunes, pas pour développer leurs résultats esportifs. Aline Louisy-Louis, vice-président de la Région en charge des sports l'a bien martelé. Colors propose des stages sport - eSport, et offre une occupation à des jeunes joueurs.

"On veut prouver que le jeu vidéo est très bénéfique, s'il est pratiqué de manière encadré", explique David Kazwini, qui jongle donc entre l'activité de l'association, et les performances sportives, nécessaires pour être remarqué. "S'il y a de la performance, il y a de la reconnaissance, et c'est comme cela que l'on fera progresser le eSport en Normandie."

La Région, comme l'équipe, semblent avoir la même volonté : une meilleure structuration du eSport au niveau national.