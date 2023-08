À Andrézieux-Bouthéon, le surf indoor cartonne cet été

Pascal et Pierre, de Montbrison, sont venus tester la vague artificielle de Take Off avec leurs enfants respectifs.

Pour glisser sur l'eau cet été, pas besoin de partir bien loin de Saint-Étienne ! Depuis le 1er mars, l'entreprise Take off, installée à Andrézieux-Bouthéon, propose de glisser sur une vague artificielle, en intérieur.

Armés d'une planche, ressemblant plus à un skateboard qu'à une planche de surf, les clients peuvent glisser sur une vague créée par de puissants jets d'eau. Côté sensation, "on est plutôt sur une activité qui ressemble à du wake-board, (planche tractée par un bateau), avec une position de snowboard", explique le patron de l'établissement, Alexandre Morlevat.

Des chutes avant de trouver l'équilibre

Ce mercredi après-midi, Pascal et Pierre, deux collègues, sont venus tester l'attraction avec leurs enfants respectifs. Pascal se lance sur l'eau et au bout de quelques secondes, chute. "Ça glisse vraiment, on part direct au moindre mouvement, rigole le père de famille, venu de Montbrison. On va s'améliorer au prochain coup !"

Pour garder l'équilibre, Pierre tient une corde du bout des bras. "Franchement, c'est génial, confie-t-il. On a vraiment l'impression d'être dans une vraie vague. Avec la corde, c'est facile. Mais dès qu'on la lâche, c'est plus du tout le même délire !"

"Cet après-midi, c'est non-stop de 13 h à 20 h"

Ce mercredi 16 août, les réservations sont complètes. "On pensait que les gens seraient partis en vacances et moins sur la vague et en fait ils ne sont pas tellement partis. Et ils consomment des loisirs sur place", s'étonne Frédéric Morlevat, associé avec son fils dans l'aventure Take Off, qui propose aussi une partie bar et bientôt une partie restauration.

"On pensait avoir une semaine plutôt calme, mais pour le coût on n'a pas de répit. On est tous les jours sur la vague, et cet après-midi, c'est non-stop de 13 h à 20 h", explique Frédéric Morlevat.

Des visiteurs qui ne sont pas freiner par les tarifs des sessions. Une initiation à la vague artificielle coûte 45 euros par personne.