Près de Toulouse, le soleil fait sortir les premiers vacanciers

La Zone C entre à son tour en vacances ce week-end. Ce dimanche, les toulousains ont pu profiter d'un très beau rayon de soleil pour sortir, s'aérer et faire du sport. Un mois de février particulier pour les enfants qui bénéficient de trois semaines de vacances.

Pour Charlotte et ses enfants, c'était marche à pied, longboard et roller aujourd'hui au Lac de la Ramée

À la base de loisirs de Tournefeuille, le vent et le froid ne pas découragent pas les promeneurs du dimanche. Avec ces 248 hectares, il y a de quoi faire ici. Quand Tom et ses amis jouent au football "ça fait tellement de plaisir de taper la balle avec ses potes. On ne peut plus le faire en club alors on vient là", Etienne profite du vent pour élever dans le ciel son cerf-volant : "C'est convivial et familial ici. Un semblant de vie et d'amusement ça ne fait de mal à personne".

Le vent a fait des heureux ! Etienne fait voler son cerf-volant © Radio France - Louis Fontaine

Espace de jeux, terrains de basket, manèges, parcours cyclables, dès qu'il y a du soleil, les activités sont nombreuses ici à la Ramée. Charlotte sait qu'en venant sur la base, elle fera plaisir à ses deux fils : "Ils jouent et se dépensent en extérieur ici. Pour deux jeunes plein d'énergie, c'est important. Moi je viens surtout pour retirer le masque. Je ne le supporte plus".

Une semaine de plus pour profiter

Les vacances ont commencé ce week-end pour la Zone C. Les enfants n'ont pas deux mais trois semaines de vacances en février. Une mesure inédite du gouvernement pour éviter le brassage du virus dans les écoles. Ils ne reprendront le chemin de l'école que le 1er mars.

Pas mal le panorama pour un jogging du dimanche © Radio France - Louis Fontaine

Le lac artificiel de la Ramée fait 1 350 m de long et 100 m de large, idéal pour une course à pied au bord de l'eau pour Karine, essoufflée : "Un bon bol d'air frais dès le matin, c'est le top. Au moindre rayon de soleil j'enfile mes baskets et je viens ici, c'est sympa".

Avis aux amateurs ou curieux de la discipline, le golf de la Ramée au nord du lac est ouvert.