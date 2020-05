Près de Toulouse, le zoo de Plaisance-du-Touch rouvre partiellement

Étienne Guyot, préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne, vient d'autoriser, par arrêté de ce 19 mai et sur avis du maire concerné, l’ouverture partielle de l’activité safari du Zoo Plaisance du Touch. La partie de la visite s’effectuant à pied restera fermée. "Cette ouverture est conditionnée au respect de la mise en œuvre, pour le personnel et les visiteurs ou usagers, des mesures d’hygiène et de distanciation sociale", précise la préfecture. Il faut notamment éviter les regroupements de plus de 10 personnes.

Le public pourra donc accéder en voiture au site dès ce mercredi 20 mai. Les horaires d’ouverture sont 9h30 - 19h30. Il faut compter 9€ par adulte, et 7€ par enfant.

Les autres sites autorisés à ouvrir

Par ailleurs, par arrêté préfectoral du 18 mai 2020 , l'ouverture des musées et monuments suivants est autorisée à titre dérogatoire par la préfecture :

AURIGNAC : Musée de l’Aurignacien

BAGNERES DE LUCHON : Musée du Pays de Luchon

BLAGNAC : Musée Aéroscopia

Musée Aéroscopia MARTRES TOLOSANE : Musée municipal

MONTMAURIN : Villa gallo-romaine

PROUPIARY : Abbaye cistercienne de Bonnefont

SAINT BERTRAND DE COMMINGES : Cathédrale Sainte-Marie et Musée archéologique

SAINT GAUDENS : Musée Arts et Figures des Pyrénées centrales et musée Arts et Figures des Pyrénées centrales

TOULOUSE : Muséum d'histoire naturelle ; Musée Saint-Raymond ; Musée Georges-Labit ; Les Abattoirs ; Musée de l'Affiche de Toulouse (MATOU) ; Galerie du Château d'Eau ; Musée de la Résistance et de la Déportation ; Fondation Bemberg ; Musée du Vieux Toulouse ; Musée d'Histoire de la Médecine ; Basilique Saint-Sernin ; Couvent des Jacobins ; Chapelle des Carmélites ; Cité de l'Espace ; Quai des Savoirs ; Envol des Pionniers ; Halle de la Machine

Cette liste est aussi consultable sur le site de la préfecture.