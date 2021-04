Près de Toulouse, une chasse aux œufs revisitée au château de Merville

Covid-19 oblige, la traditionnelle chasse aux œufs de Pâques doit se réinventer cette année, ou tout simplement être annulée. Impensable pour la famille de Beaumont, propriétaire du château et du labyrinthe de Merville près de Toulouse. Déjà annulée l'année dernière lors du premier confinement, la chasse aux œufs est une institution pour ce site depuis près de 25 ans.

On avait déjà acheté les œufs. Quand on en a 60 000 dans le placard, il faut bien en faire quelque chose. Cette année, beaucoup d'habitués reviennent, pas forcément avec leurs petits paniers, mais avec des amis, de la famille, on sent un enthousiasme" - Isabelle de Beaumont, la propriétaire du château de Merville.

Une chasse aux énigmes

La chasse aux œufs dans le parc et le labyrinthe du domaine est donc simplement remplacée par une course aux énigmes, suivi d'une distribution de petits sachets d’œufs en chocolat à la sortie du parcours. Sans oublier la présence du lapin de Pâques avec un bénévole déguisé en costume blanc et marron pour distribuer quelques œufs dans les allées du parc.

Au total, 60 000 œufs ont été préparés pour ce week-end et seront distribués jusqu'à la fin du week-end de Pâques, soit lundi soir.

Grande première également cette année, la possibilité de réserver un créneau en ligne depuis le site du labyrinthe de Merville afin de s'assurer d'avoir une place, "ce qui permet aussi de mieux assurer les roulements de publics et les entrées" selon Isabelle de Beaumont.

La distribution des œufs se déroule encore ce lundi de Pâques de 10h à 17h. L'entrée est de 10 euros pour les adultes (à partir de 12 ans), 8 euros pour les 4-12 ans.