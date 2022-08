"On préserve le patrimoine" : des bénévoles restaurent les remparts de la forteresse de Cluis

Sous un soleil de plomb, une dizaine de jeunes s'activent sur les remparts de la forteresse de Cluis. Des échafaudages ont été installés pour faciliter les travaux. Pendant quatre semaines et jusqu'à ce vendredi, des bénévoles se relaient sur le chantier. "On ne va pas reconstruire le château. On est là pour sécuriser les murailles et les remparts pour que les gens puissent visiter le site en toute sécurité. Et pour qu'on puisse organiser des événements culturels", explique Yves Pétoin, vice-président de l'association de sauvegarde des sites de Cluis.

L'édifice a été construit à partir du 12ème siècle. Il reste encore les vestiges du pont-levis, un donjon et un corps de logis. Une trace d'occupation du site au 9ème siècle a même été découverte récemment. Les premiers chantiers de restauration datent de 1982 mais ils sont devenus un rendez-vous annuel au début des années 2000. Chaque été, des volontaires se déplacent de toute la France pour donner un coup de main. "On est féru d'histoire. Il y a des gens qui ont travaillé ici il y a 900 ans, on essaie de préserver ce qu'ils ont fait", explique Fantin, venu sur le chantier avec un ami.

On ressent le travail de nos aïeux et on espère faire pareil pour refaire traverser le temps à ses ruines"

La bétonnière qui tourne rappelle que nous sommes bien en 2022. Mais pour le reste, les techniques sont celles utilisées à l'époque. "Je fais de l'art. Les travaux manuels, ça m'intéresse et j'essaie de m'améliorer. Le site a beaucoup de charme, c'est bien préservé, c'est une marque de l'histoire. On se sent un peu comme les ouvriers médiévaux, on est un anonyme qui pose sa pierre", souligne Valentin, spécialement venu de Lyon pendant ses vacances.