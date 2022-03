Présidentielle 2022 : en Ardèche, vue de la librairie qui roule, une campagne à l'arrêt

Avec son camion-librairie Le Mokiroule, Pascale Girard amène "le livre au plus proche des gens". Depuis plus de six ans, cette libraire ambulante sillonne une quinzaine de marchés ardéchois et propose aux lectrices et aux lecteurs jusqu'à 3.000 références sur ses étals. Mais avec l'augmentation du prix du carburant, Pascale se questionne sur la pertinence de sa tournée, telle qu'elle existe aujourd'hui. Elle envisage "d'arrêter d'aller dans certaines communes ou de n'en faire plus qu'une sur deux", déplore-t-elle, assise derrière ses stands de livres. Depuis Saint-Laurent-du-Pape, où elle réside, la libraire nomade parcourt 120 kilomètres pour se rendre sur le marché d'Alba-la-Romaine. Cette hausse du prix de l'essence, Pascale ne peut pas la répercuter en augmentant les prix des livres car ce sont les éditeurs qui en fixent le prix.

Baisse de fréquentation

En plus de cette dépense supplémentaire, elle observe une baisse de fréquentation des marchés qu'elle impute à la fois au "contre-coup de deux ans de pandémie" et à "une morosité ambiante importante depuis fin février", soit depuis la guerre en Ukraine. En haussant des épaules, elle poursuit "La littérature, c'est essentiel pour beaucoup de gens, mais ce n'est pas ça qui nous fait manger. Avec toutes ces augmentations", les clients privilégient l'alimentaire plutôt que les livres constate, fataliste, Pascale, la libraire.

"La campagne présidentielle n'intéresse pas" - Pascale, libraire ambulante en Ardèche

Heureusement, Pascale peut toujours compter sur une trentaine de clients par matinée. La plupart sont devenus des habitués, comme Nathanaël, professeur de mathématiques au lycée, qui fait au moins un achat par semaine. Dans sa main, une liste complète de livres que sa femme et sa fille ont commandé. Pour lui, "c'est plus facile d'avoir des conseils" avec Le Mokiroule. D'autant que Pascale, qui lit tous les livres entreposés dans son camion, est connue pour ses recommandations. "Elle fait découvrir des séries et des trilogies jeunesse à ma fille, adolescente".

À deux semaines du premier tour de l'élection présidentielle, ce sont surtout des bandes dessinées et des mangas que les clients viennent chercher. Elle remarque que les livres politiques ne sont pas vendus. Ce matin, parmi les clients devant le stand de Le Mokiroule, Philippe, adjoint au maire d'Alba-la Romaine, est bien le seul à chercher des livres politiques. Pour Pascale, l'explication est simple : "quelques personnes commandent des programmes politiques, comme L'Avenir en Commun de Jean-Luc Mélenchon, mais il y a beaucoup moins de commandes de programmes que lors des élections précédentes. La campagne n'intéresse pas" explique-t-elle.

Faire du lien

L'élection présidentielle, dont le premier tour est prévu le 10 avril prochain, n'intéresse pas non plus Pascale, qui se dit "éloignée de la campagne". Fatiguée de "la politique politicienne", elle préfère se concentrer sur Le Mokiroule et sur sa relation quotidienne avec ses clients. Car l'objectif du Mokiroule, c'est aussi de faire le lien entre les lecteurs et les écrivains ardéchois. Sur les stands du camion, on retrouve d'ailleurs la bande dessinée "Il est où le patron ?", écrite par trois paysannes récemment installées en Ardèche, dans la vallée de l'Eyrieux. Gérald Amacha, auteur ardéchois et client régulier de la librairie itinérante, quant à lui, vient de laisser en dépôt à Pascale son livre de voyage "La Bolivie est notre avenir".

Même si les clients affichent un désintérêt de la campagne présidentielle, Philippe, élu à la mairie d'Alba-la-Romaine, assure que "les gens réinvestissent un autre champs politique. On le sent vachement, en Ardèche. Ici, il y a vraiment des tas d'initiatives, qui sont de la politique mais qui sont totalement en marge" se réjouit-il.

Pour suivre le camion Le Mokiroule, retrouvez les prochaines dates de ses déplacements sur son site internet.

À quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle, France Bleu Drôme Ardèche partage son micro avec sept étudiants de l'école de journalisme de l'ESJ Pro, à Montpellier. Du lundi 28 mars au vendredi 1er avril, pendant une semaine, ils vont aller à la rencontre des Ardéchois, des Cévennes à la Montagne, pour nous raconter les plus belles initiatives citoyennes "Ici, on fait comment ?" pour se soigner, se déplacer, se nourrir, s'adapter au changement climatique, s'aimer, dans le seul département de France dépourvu d'autoroute et de train de voyageurs.

