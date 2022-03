Presque un retour à la normale pour la fête foraine du Mans

Contrairement à l'automne dernier où n'il y avait qu'une trentaine de manèges, les forains étaient bien présents ce week-end pour le début de la fête foraine du Mans dans la zone du Panorama. Les visiteurs peuvent profiter de près de 110 stands : des manèges, du tir à la carabine, de la pêche aux canards, de la restauration ou encore des auto-tamponneuses. En revanche, ceux de plus de 16m sont toujours interdits, en raison de la proximité avec l'aérodrome.

Alors pour contenter les amateurs de sensations fortes, plusieurs forains ont misé sur des manèges tournant sur eux-mêmes. "C'était super, on attend que ça à chaque fois", raconte Morgane en descendant. "Cette fête foraine est mieux que la dernière, même si on a hâte de retrouver celle d'avant." Le Rock-It, un bras mécanique qui fait un mouvement de balancier, est à la limite avec 15,5m de hauteur. "Les jeunes n'arrêtent pas de me demander pourquoi on ne peut pas faire de looping alors que c'est marqué 360° partout", explique Lorenza, la gérante du manège. "En espérant que les jeunes ne se lassent pas de venir à cause de ça."

Le Rock-it doit se limiter à un mouvement de balancier pour ne dépasser la hauteur maximale © Radio France - Raphael Cann

Un premier week-end satisfaisant

Pour ce premier week-end, la plupart des forains sont plutôt satisfaits de l'affluence, mais s'inquiète pour la suite. "Est-ce que les gens étaient curieux ou la fête foraine leur manque vraiment ?", s'interroge Eric Gueneau, propriétaire d'un manège pour enfant. "Les ados recherchent la sensation, les gros manèges sont faits pour ça. On espère que ça change, mais on a toujours une petit crainte."

"Etant donnée la taille de la ville, il pourrait y avoir plus de monde que ça", commente Charlène, la gérante d'un stand de tir à la carabine. Face à elle, Antoine a les yeux rivés sur les ballons et une peluche géante. "On a pas forcément les mêmes manèges, mais je trouve que c'est mieux ici", explique ce manceau. "On a plus d'espace, c'est plus agréable pour se balader que quand c'était dans un endroit plus compact."

La fête foraine va durer jusqu'au 3 avril, de 14h à 22h et jusqu'à une heure du matin les vendredis et les samedis. Des parkings sont à disposition à proximité et des navettes gratuites ont été mises en place à l'arrêt de tramway Guetteloup.