A Dunkerque, le musée portuaire lance un appel auprès des collectionneurs. Il recherche des objets publicitaires et des jouets symboles des années pétrole, les Trente glorieuses. Le but est de présenter, à l’automne, une exposition sur ces années dorée de croissance, avec l’essor du port.

Dunkerque, France

A Dunkerque l’épopée pétrolière commence en 1861. L'or noir arrive par le port du Havre pour alimenter une première distillerie, explique Christine Stroobandt, la commissaire de l’exposition, "Oily Days" programmée à l'automne à Dunkerque : " c'est l'entreprise de Jean-Baptiste Trystram, qui était spécialisée dans l'importation de bois d'Amérique, qui fait venir du pétrole. Il était traité sur place et il servait pour l'éclairage, c'était du pétrole lampant. "

Très vite dans les années 70, l’industrie pétrolière se développe, avec deux raffineries, à Dunkerque. Plus de 1.200 ouvriers vont travailler pour Total et BP, grâce au développement des transports et des plastiques.

Le musée portuaire de Dunkerque recherche des objets publicitaires et des jouets typiques des années pétrole. - Photo : Musée portuaire

"On avait une représentation de la croissance et de la consommation illimitée, poursuit Christine Stoobandt. On pesait que les ressources naturelles étaient inépuisables. Donc l'idée de cette exposition est de faire réfléchir à l'usage du pétrole et de notre responsabilité à tous"

C’est ce que vont raconter les objets que le musée portuaire cherche à collecter. Il voudrait trouver une « chaise tulipe », de vieux bidons, des camions citernes miniatures, des seaux à glace et autre vaisselles offertes par les stations-service.

A Dunkerque, aujourd'hui, il n’y a plus de raffinerie.