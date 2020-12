En ces fêtes de fin d'année troublée, la convivialité et la chaleur humaine se partagent aussi à distance. D'où l'initiative menée à l'abbatiale de Mouzon : diffuser sur les réseaux sociaux un temps de méditation avec l'accordéon en invité-vedette.

Prières et accordéon en vidéo depuis l'abbatiale de Mouzon pour un Noël à distance

Le prêtre Mickaël Dupont et l'accordéoniste Bernard Bojanek offrent un temps de méditation en vidéo pour les fêtes de fin d'année

Brel, Piaf, l'Ave Maria et Douce nuit résonnent depuis l'abbatiale de Mouzon jusque dans les salons. L'accordéoniste Bernard Bojanek et le prêtre de la paroisse de Saint-Victor-en-Mosonoins, Mickaël Dupont ont mis en ligne sur les réseaux sociaux la vidéo d'un temps de méditation mêlant prières, extraits de la Bible et interludes musicaux.

La crise sanitaire, la peur du Covid joue sur notre manière d'être en relation les uns avec les autres. Les gens souffrent de solitude, de manque de relations – Mickaël Dupont, prêtre de l'abbatiale de Mouzon.

On est le vaccin contre la morosité – Bernard Bojanek, accordéoniste

Pour contrer ce climat d'isolement, Bernard Bojanek et Mickaël Dupont souhaitent à travers leurs mots et leurs notes, apporter douceur et chaleur dans les foyers.