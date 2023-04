Printemps de Bourges 2023 : un bilan positif qui pourrait aider la candidature de Bourges 2028

L'heure est venue de tirer le rideau sur le Printemps de Bourges 2023, et de faire le bilan de cette édition, très réussie selon le public, les commerçants et l'organisation. Ce dimanche, c'était le dernier jour pour les festivaliers et les commerçants de rester encore un peu dans l'atmosphère festive du Printemps. Mila et sa famille en profitaient pour visiter : "On voulait voir les stands du festival, on voulait aussi manger et là on prend un chocolat chaud !" explique la jeune fille qui venait pour la première fois sur le festival, et qui assure qu'elle reviendra. D'autres, comme Erwin et Adrien, font encore la fête : "On est surtout là pour décuver mais aussi profiter !" Les deux amis, accompagnés d'un troisième compère, ont participé au festival de jeudi à dimanche : "On a vu des artistes sympas, on a pu manger et boire plein de bonnes choses", résume Adrien.

Les trois amis ont notamment bien profité du stand de hot-dog tenu par Adam. "C'est la deuxième année qu'on vient, l'an dernier on était sur un autre emplacement un peu plus bas, mais cette année, on a mis plus de moyens avec une tente !", développe-t-il. "Et c'est drôle car on fidélise une clientèle sur une semaine, les gens nous reconnaissent et reviennent d'une année sur l'autre." Comme la plupart des commerçants du festival, il a passé une excellente semaine, avec beaucoup de fréquentation. Mais certains sont un peu mitigés. Nélia tient un stand de t-shirts et elle constate qu'avec l'inflation, les gens dépensent moins : "On le voit dans les différents festivals que les prix affichés par les commerçants sont beaucoup plus hauts, à cause du contexte économique, de l'Ukraine. Les gens économisent toute l'année pour le Printemps de Bourges, ils se fixent un budget."

Un argument pour la candidature de Bourges 2028

Les commerçants du centre-ville se disent en majorité très satisfaits : "C'est un festival très important pour nous, notre fréquentation a augmenté de 400%", explique Johan, patron d'un pub près de la place Séraucourt. Même son de cloche pour Gino qui a vu beaucoup de passage dans son tabac près de la cathédrale. Néanmoins, d'autres se plaignent du plan de circulation qui crée des déviations pour les voitures. Boris Vedel, directeur général du Printemps de Bourges, le reconnaît : "On ne dialogue peut-être pas assez avec les commerçants, le festival perturbe certainement des habitudes. Mais il faut voir aussi comment on transforme une contrainte en opportunité : il n'y a pas de raison qu'un Printemps qui fait venir des milliers de personnes ne soient pas rentables aussi pour les commerçants."

Car Boris Vedel espère aussi que le bilan très positif de cette édition 2023 pourra jouer dans la candidature de Bourges au titre de capitale européenne de la culture 2028. "On va réfléchir à améliorer le format du festival pour qu'il soit toujours aussi beau mais moins coûteux, et aussi trouver d'autres partenaires, car on est déjà soutenus par la ville, le département, l'agglomération, la région, l'état, mais aussi plusieurs entreprises privées nous soutiennent et c'est vers eux aussi qu'on se tourne, car un beau Printemps, c'est forcément utile pour ces entreprises et pour faire rayonner le territoire. Et dans cet objectif qu'est Bourges capitale européenne de la culture 2028, le Printemps sera essentiel. C'est l'opportunité pour Bourges de se faire voir et d'être visitée par des milliers de visiteurs. Si Bourges gagne sa candidature, ce sera le Printemps tous les jours et ce sera superbe !"