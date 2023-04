Printemps de Bourges : deux portraits de salariées qui travaillent en coulisses

Elles ont toutes les deux rejoint le Printemps de Bourges en 2006, et depuis elles ne l'ont pas quitté. Rita Sa Rego, directrice du programme des Inouïs, et Pauline Curel, responsable des relations publiques et de l'action culturelle, racontent leur travail et leurs souvenirs de ce festival. En coulisses, comme les près de 1.000 salariés du festival, elles s'activent pour que tout se passe au mieux.

Une grande famille

Pour Pauline Curel, le Printemps de Bourges c'est une ambiance familiale. Cette berruyère a d'abord connu l'événement en tant que festivalière, puis a découvert l'envers du décors en 2006, lors d'un stage à l'issue duquel elle a été embauchée. Depuis, elle n'a jamais quitté l'aventure. Elle est chargée notamment des partenariats, de l'accueil des publics, des zones d'accès gratuites pendant la durée du Printemps. Le reste de l'année, elle gère d'autres actions, auprès des scolaires par exemple.

Accompagner les jeunes artistes

Rita Sa Rego, elle, est chargée d'accompagner les jeunes artistes accompagnés dans le cadre du Programme des Inouïs avant, pendant, et après le festival. Souvent pour eux le Printemps de Bourges est un tremplin. Parmi les personnes accompagnées Eddy de Pretto, Hervé, ou encore Zaho de Sagazan.

