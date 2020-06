Printemps de Bourges : les concerts des Inouïs auront lieu sur scène en septembre !

Du 16 au 18 septembre 2020, les 34 artistes et groupes de la sélection des Inouïs du Printemps de Bourges seront sur la scène du Palais d’Auron.

C'est une excellente nouvelle pour les passionnés de musique, pour la Ville de Bourges et pour la scène culturelle dans son ensemble. Les 34 groupes et artistes programmés pour les Inouïs du Printemps de Bourges pourront assurer leurs concerts du 16 au 18 septembre 2020 au Palais d'Auron à Bourges. Au mois d'avril, les dates avaient été annulées à cause de l'épidémie de Covid-19. Les organisateurs avaient alors réalisé un festival en ligne, sur les réseaux sociaux.

Des informations plus précises seront communiquées à partir du 30 juin, notamment sur les conditions de réservations des places et le protocole sanitaire mis en place.