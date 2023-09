Printemps de Bourges : Mika, M Pokora, Shaka Ponk sont les premiers noms de l'édition 2024

L'automne 2023 n'a pas encore commencé que l'on se prépare déjà pour le Printemps 2024. Le festival de Bourges lève le voile, ce jeudi, sur une partie de la programmation. La direction révèle les premiers noms : le rappeur vierzonnais Josman, un autre rappeur en la personne de PLK, le groupe Shaka Ponk, l'artiste pop Mika et le chanteur français M Pokora.

Le reste de la programmation sera dévoilée dans les prochaines semaines. Et la billetterie va ouvrir le jeudi 19 octobre. Les concerts auront lieu du 23 au 28 avril 2024, pour la 48ème édition du Printemps de Bourges.

Les cinq premiers noms du Printemps de Bourges 2024

Parmi les têtes d'affiches, il y a donc le chanteur d'origine libanaise Mika. A 40 ans, il s'apprête à sortir son nouvel album et il a donc choisi le Printemps de Bourges pour défendre ce nouveau disque.

MIKA - C’est la Vie (Official Music Video)

Il y a aussi M.Pokora qui fête ses 20 ans de carrière. Le chanteur révélé lors de sa victoire dans le télécrochet Popstars en 2003 continue de faire partie des meilleurs ventes en France. Il devait venir en 2020 mais l'édition avait été annulée à cause du Covid.

M. Pokora - Parce que c'est toi (Clip officiel)

Le rap se fait encore une belle place au Printemps de Bourges 2024. Citons le local de l'étape, en la personne de Josman. Le rappeur originaire de Vierzon continue de prendre une autre dimension, il fait partie des figures du rap français.

Josman - Brûle ft. Laylow (Clip)

Un autre rappeur est attendu à Bourges : PLK. Lui est encore plus identifié et implanté dans le paysage du rap français. L'un de ses albums, intitulé ENNA, est certifié triple disque de platine, l'équivalent de plus de 300.000 ventes.

PLK - Demain (Clip Officiel)

Enfin, le Printemps de Bourges aura l'honneur d'être une étape de la tournée d'adieu de Shaka Ponk. Le groupe de rock français se sépare à la fin de l'année 2024, l'annonce a été faite depuis plusieurs mois. Shaka Ponk passe au Printemps pour dire adieu au public berrichon.

SHAKA PONK - My name is Stain [OFFICIAL VIDEO]