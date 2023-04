Printemps de Bourges : une exposition consacrée au rap français

Des pochettes de vinyl, des partitions manuscrites, les paroles de chanson, ou encore des fiches Sacem : au total ce sont près de 240 documents concernant le rap français qui sont exposés durant toute la durée du Printemps de Bourges à la Maison de la Culture. Une exposition intitulée "Rap ! Un scratch, un beat... 40 ans de rap en France" en partenariat avec le service Documentation de Radio France qui permet de retracer l'histoire du rap français, et celle que le festival entretient avec la culture hip-hop.

Une plongée dans l'histoire du rap français

L'exposition est divisée en deux parties. L'une d'entre elles permet de remonter aux origines du rap français. On découvre ainsi que l'un des premiers titres hip-hop enregistré en France (comme souvent, ce titre est disputé par d'autres chansons qui peuvent être rapprochées de cette culture) en 1983 est celui de la chanteuse Beside "Change the beat". On peut ensuite remonter ensuite les différentes décennies du rap français.

Avec dans les années 1980 l'arrivée de la culture hip-hop en France, démocratisée à la télévision par l'émission H.I.P H.O.P de Sidney.

Emission H.I.P H.O.P présenté par Sidney 19 février 1984

Puis dans les années 1990 la prise d'ampleur du rap, avec l'émergence de groupes comme IAM et NTM. Deux groupes qui se sont d'ailleurs produits très tôt sur la scène du Printemps de Bourges (dès 1991 pour NTM).

En 40 ans d'existence en France, le rap est devenu l'un des genres musicaux les plus écoutés et les plus vendus.

On peut jouer l'ensemble des titres exposés sur ce jukebox numérique © Radio France - Manon Klein

L'exposition proposée à la maison de la culture permet de remonter plus en détails cette histoire. Avec également la possibilité de jouer l'ensemble de titres exposés sur un jukebox numérique. Elle est ouverte jusqu'au 22 avril, de 11 heures à 22 heures.