Printemps du cinéma : le village breton qui se fait des films

Châtillon-en-Vendelais, France

Châtillon-en-Vendelais, 1600 habitants entre Fougères et Vitré en Ille-et-Vilaine. Dans ce village de Bretagne le cinéma résiste grâce à ses 57 bénévoles, coiffeuse, charpentier, maçon, secrétaire, professeur, ouvrier, agent des impôts et aussi retraités. Ils se transforment en ouvreur, caissier, opérateur, programmateur. Sur la place de l'église et près de la mairie on ne peut pas louper "le Vendelais" c'est le nom de cette salle de 200 fauteuils rouges entièrement rénovée qui propose ce qu'il y a de mieux en terme de confort.

La passion d'un homme

Le cinéma de Chatillon-en-Vendelais doit beaucoup à un homme, n'en déplaise à sa modestie, Roland Berhault. Cet ancien agriculteur originaire de commune se donne corps et âme pour le cinéma. "On s'appelle exploitant, c'est un drôle de nom" explique ce dynamique septuagénaire "on a accès à des belles choses proposées par des réalisateurs et nous, nous sommes l'interface entre eux et le public. A charge à nous d'amener le public dans le salle et de lui proposer quelque chose qui lui plait mais qui lui permette aussi de se construire, de se cultiver et de devenir un spectateur responsable".

On vient aussi se distraire parce que des éclats de rire dans la salle c'est passionnant

Roland Berhault se définit d'ailleurs plutôt comme animateur de la salle car de nombreux films font l'objet de débats en présence de metteurs en scène, de documentaristes notamment.

Le cinéma "le Vendelais" à Châtillon-en-Vendelais © Radio France - Loïck Guellec

Une programmation pour tous les goûts

Au Vendelais, on programme des films grand public peu de temps après leur sortie nationale et des films d'art et essai. "Le cinéma c'est mon adrénaline; nous sommes des gens qui se piquont sans arrêt aux dopants" conclut Roland Berhault dans un grand éclat de rire. "Le Vendelais" comme l'ensemble des salles indépendantes d'Ille-et-Vilaine participe au 28è Festival CinéMA35 du film francophone avec des animations, des rencontres, des débats, des ateliers mais aussi des avant-premières et des sorties nationales.