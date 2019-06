PHOTOS - Tatouages : la prison à fleur de peau au musée du Vieux Nîmes

Nîmes, France

C'est en 1932, 6 ans avant sa mort, que Charles Perrier fait don de tout son travail au musée du Vieux Nîmes. Charles Perrier est né à Valleraugue en 1861. C'est le neveu du Général Perrier, président du conseil général du Gard. Après des études de médecine à Montpellier, il intègre la maison centrale de Nîmes (à la place de l'actuelle université sur le site de Fort Vauban). C'est là que pendant des années, il va mener un travail scientifique sur les détenus de la prison. "Il va faire une fiche descriptive sur chaque détenu avec leur photo et recenser leurs tatouages, précise Aleth Jourdan, conservateur en chef et directrice du Musée du Vieux Nîmes. Sur les 859 prisonniers répertoriés, 40% sont tatoués." Ce travail sera consigné dans plusieurs ouvrages publiés tout au long de sa vie. C'est en 1932, 6 ans avant sa mort, que Charles Perrier fait don de tout son travail au musée du Vieux Nîmes.

Aleth Jourdan, directrice du Musée du Vieux Nîmes

9 planches de tatouages

C'est dans ce fonds qu'Aleth Jourdan a puisé pour présenter cette exposition. L'occasion de découvrir la maison centrale, son fonctionnement et la vie quotidienne des détenus grâce à de nombreuses photos. Une pièce entière de l'exposition est consacrée aux détenus tatoués. "On trouve des emblèmes professionnels, militaires, des figures féminines ou encore des éléments religieux." Ce sont également des détenus, choisis pour leur don de dessinateur qui aident le Dr Perrier à reproduire sur papier les tatouages qu'il trouve les plus remarquables. Il en édite 9 planches.

"Les tatouages sont réalisés avec des aiguilles plantées sur un bouchon qu'on trempe dans la suie, l'encre de chine, du charbon de bois..."

2134 tatouages répertoriés

Tatouages. Le fonds Charles Perrier, médecin des prisons. Une exposition à découvrir jusqu'au 27 octobre 2019 au musée du Vieux Nîmes. Elle fait partie de la programmation des Rencontres internationales de la photo d'Arles (qui ont démarré le 1er juillet).

Le Dr Charles Perrier © Radio France - Sylvie Duchesne

Un exemple de tatouages © Radio France - Sylvie Duchesne

De très nombreux emblèmes militaires © Radio France - Sylvie Duchesne

Les tatouages des détenus reproduits sur les murs © Radio France - Sylvie Duchesne