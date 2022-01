EN IMAGES - Le théâtre de Privas rouvre ses portes après plus de deux ans de travaux

Après deux ans et demi de travaux, le théâtre de Privas rouvre ses portes ce week-end. L'intérieur a été entièrement refait pour plus de 10 millions d'euros.

"C'est le bonheur de retrouver ce théâtre dans le centre de Privas" sourit la directrice Christine Chalas. Pendant deux ans et demi, le théâtre de la ville était fermé pour de gros travaux. Presque tout à l'intérieur a été refait : un chantier gigantesque pour le rehausser de deux mètres, agrandir le hall, refaire la salle et les gradins, la galerie d'art. Le tout a aussi été désamianté.

Reportage - Visite du théâtre à l'heure des derniers coups de balais Copier

La salle peut accueillir 800 personnes, les gradins sont amovibles pour permettre une salle "assis-debout" qui peut alors contenir 1400 personnes. Des concerts pourront avoir lieu, dans un plus grand confort. "Le théâtre est vraiment beaucoup plus opérationnel et a gagné en qualité d'accueil du public et des artistes" explique Christine Chalas.

Le bar pourra accueillir lui aussi des évènements © Radio France - Théo Metton-Régimbeau

"Les travaux nous permettent en plus de déployer des programmations non seulement dans la salle ou dans la galerie d'exposition mais aussi d'ouvrir plus largement comme lieu de résidence pour les artistes. Et puis il y a le bar qui est beaucoup plus accueillant" précise la directrice du théâtre. La galerie d'art en sous-sol a aussi été refaite et accueillera des expositions dès ce week-end. Un peu comme un centre culturel.

Le hall d'entrée a été aggrandi © Radio France - Théo Metton-Régimbeau

Des spectacles et évènements sont prévus pour la réouverture ce week-end. Attention, certains sont sur réservation et déjà complets. Pour vous renseigner : billetterie@theatredeprivas.com ; 04 75 64 93 39.