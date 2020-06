Même sans festivités, Cannes dévoile sa sélection officielle

Alors que la 73e édition du festival a dû être annulée en raison de la crise sanitaire mondiale, une première en 70 ans, son président Pierre Lescure et son délégué général Thierry Frémaux ont présenté mercredi la "sélection officielle 2020".

56 films mais pas de Palme d'or cette année

Contrairement à la tradition, le plus grand festival au monde avec Venise et Berlin n'aura i compétition ni Palme d'or cette année. Au total, 56 films composent cette "sélection officielle" exceptionnelle, dans laquelle les films ne sont pas répartis comme d'habitude en sections telles que la compétition, le "hors compétition" ou les "séances spéciales".

"Les ténors, les fidèles de Cannes"

Certains films, attendus en sélection, sont "absents car leurs auteurs et producteurs ont choisi de repousser leur sortie à l'hiver ou au printemps 2021", a-t-il expliqué. Mais d'autres sont au rendez-vous.

Parmi "les fidèles de Cannes, les ténors", l'Américain Wes Anderson a notamment été retenu sans surprise pour "The French Dispatch", tourné à Angoulême, dans le sud-ouest de la France, avec une pléiade de stars, dont Bill Murray, Tilda Swinton et Timothée Chalamet. Le réalisateur de "Twelve Years a slave", le Britannique Steve McQueen, figure de son côté dans la liste avec deux films, "Lovers Rock" et "Mangrove".

Les films français particulièrement bien représentés

Du côté des films français, particulièrement bien représentés avec 21 longs métrages (huit de plus que l'an dernier), François Ozon a notamment été retenu avec "Eté 85", qui sortira le 15 juillet.

Maïwenn, qui avait présenté à Cannes en compétition "Polisse" en 2011 et "Mon roi" en 2015, est également sélectionnée avec "ADN", un film "extraordinairement touchant".

Retrouvez la sélection complète ici.

Le label "Cannes 2020"

Refusant d'annoncer une annulation pure et simple du Festival, Thierry Frémaux avait promis de réfléchir à de nouvelles "formes". En créant un label "Cannes 2020", l'objectif est que ces films bénéficient d'une exposition maximale et participent à la relance d'un secteur, totalement à l'arrêt depuis mi-mars.