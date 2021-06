Privé de tournée en Chine, l'orchestre des Champs-Elysées livre son concert depuis le TAP à Poitiers

C'est une première... Une de plus. La crise sanitaire oblige à se réinventer à tous les étages. L'orchestre des Champs-Elysées, prestigieuse formation de musique classique sur instruments anciens, en résidence à Poitiers, vient de l'éprouver. Depuis 2017, l'OCE se produit dans le cadre de sa tournée asiatique chaque année en Chine.

En 2021, compte-tenu du redémarrage des concerts, du calendrier chargé et des délais de quarantaine imposés par Pékin, l'orchestre a dû abandonner l'idée de se produire, comme prévu, dans les plus grandes villes chinoises. A la place, la formation a innové. Elle s'est produite dans la salle de l'auditorium du TAP à Poitiers, pour une prestation la plus réaliste possible : "Nous avons fait cette captation dans les mêmes conditions qu'un concert classique, comme s'il y avait du public. Sur scène, un interprète a assuré la traduction en mandarin..." explique le directeur artistique Jean-Louis Gavatorta.

Un festival "Mozart" gratuit cet été au TAP

La captation sera diffusée à Wuhan, au Wushang Mall, lieu ouvert où plusieurs milliers de personnes suivront le concert. Une première diffusion a même eu lieu ce week-end au musée A4 de Chengdu. Ces diffusions se feront dans le cadre de la fête de la musique et du festival Croisement, plus gros événement francophone en Chine. Ouverture des Créatures de Prométhée de Beethoven et la Symphonie n°3 dite "Héroïque" du grand maître allemand, voilà pour le programme.

Par ailleurs, l'orchestre des Champs-Elysées a voulu célébrer les retrouvailles avec le public au travers d'un autre événement inédit : la formation va proposer en juillet au TAP une série de manifestations gratuites autour de W.A. Mozart. Jeu de piste, octuor à vents sur le parvis, déambulation dans les coulisses du théâtre (des loges à la scène), quizz, siestes musicales... Le tout sur simple réservation, sans bourse délier.