Toujours privés de terrain, les clubs de foot creusois sont en petite forme

Difficile, pour les clubs de foot creusois toujours privés de terrain, de sortir indemnes de cette drôle de saison. A cause du coronavirus, les joueurs n'ont pas joué ensemble depuis trois mois, et côté budget, la situation non plus n'est pas favorable pour chercher des sponsors.

Près de trois mois sans match : la situation pèse lourd sur les footballeurs creusois et leurs clubs : frustration d'un côté, menaces sur le budget de l'autre ... Alors que va s'ouvrir le mercato, les clubs sont dans le flou.

La cohésion des joueurs privés de match en jeu

Garder les équipes soudées et motivées : c'est le défi auquel tous les entraîneurs ont été confrontés. La plupart d'entre eux ont appelé leurs joueurs régulièrement pendant le confinement. "C'est aussi simple que demander 'comment ça va ? Comment tu as vécu la saison ? Est-ce que tu vois des choses à changer au niveau de l'entraînement ?, remarque le coach de Gouzon, Fabien Daguin. Parfois ça durait plus de deux heures, parce qu'on est des passionnés, et ça, les joueurs en ont vraiment besoin."

Quand on connaît bien ses joueurs, la tâche n'est pas forcément aisée. Mais quand on change d'équipe la saison d'après, elle l'est encore moins ! C'est le cas de Denis Courty, jusqu'ici entraîneur de l'équipe B de l'Entente Guérétoise, qui va entraîner l'équipe féminine (en régionale 1) la saison prochaine : "J'ai pris contact avec les joueuse, mais c'est très délicat. Je ne peux pas les voir jouer et je ne connais pas leur niveau. On va devoir relever un gros défi l'année prochaine, vivement qu'on puisse repartir sur les terrains." Pour l'instant, l'accès aux stades et la pratique des sports collectifs reste interdite jusqu'au 21 juin. Thierry Leroy, coach à La Souterraine, mise sur des matchs amicaux en août pour remettre en selle son équipe.

Difficile de ne pas se sentir frustré après une fin de saison "en queue de poisson". Pour ses joueurs de l'Entente Guérétoise, montés en division supérieure, Luc Davaillon aurait aimé pouvoir "partager ce plaisir, faire un dernier match". Même son de cloche pour Denis Courty : "J'aurais bien aimé clôturer la saison comme il faut, pour dire au revoir aux joueurs et fêter les bons moments. Peut-être fin juin, ou en juillet."

Une frustration qui pousse certains joueurs à regarder d'autres clubs : "On a quelques joueurs qui veulent partir, reconnait Luc Davaillon. Ils étaient remplaçants en première partie de saison, d'habitude ils sont plus sollicités en deuxième partie avec la fatigue et les blessures des autres joueurs. Pas cette année."

Des inquiétudes sur le budget des clubs

Côté budget, cette fin de saison a de quoi inquiéter les dirigeants de clubs. "Comme beaucoup de clubs, on organisait des manifestations pour faire de la trésorerie, indique Christophe Macoin, co-président de l'Entente marchoise. Par exemple notre tournoi de jeunes du 1er mai, qui faisait beaucoup de bénéfices. Là on n'a rien eu cette année."

Comment, aussi, trouver des sponsors quand on ne sait pas dans quelles conditions va se dérouler la prochaine saison ? "On ne va pas voir nos petits sponsors, on attend que la reprise économique soit faite !, explique Christophe Macoin. Heureusement nos partenaires les plus importants sont là, comme la collectivité". Le président en veut cependant à la ligue et à la Fédération française de football : "On attend des efforts de leur part. C'est bien beau d'être champions du monde, mais qu'est-ce que ça nous rapporte, à part donner des survêtements au club ? Il était question de baisser le prix des licences, mais c'est pareil, on est dans l'inconnu." L'entraîneur de Gouzon, Fabien Daguin, est aussi sévère : "On est les vrais oubliés du foot. On parle beaucoup des difficultés des gros clubs professionnels, ça crée énormément de frustrations."