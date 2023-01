Prix d'Amérique : un hélicoptère va survoler l'hippodrome de Vincennes

Avant le départ des 17 trotteurs (forfait d'Etonnant de dernière minute) prévu à 16h25 dimanche 28 janvier, le Prix d'Amérique va délivrer un "show" en début d'après-midi, avec un hélicoptère qui va survoler l'hippodrome de Vincennes où 40.000 spectateurs sont attendus.

Un hélicoptère et quatre parachutistes

En plus d'un vol à basse altitude devant la tribune de l’hippodrome, quatre parachutistes vont assurer le spectacle, en plus du traditionnel défilé de la Garde républicaine.

L'hippodrome de Vincennes a donc sorti les grands moyens pour célébrer le retour de la totalité des spectateurs, après deux ans de restrictions liées aux conditions sanitaires. Et la venue de l'hélicoptère semble être une surprise puisque les organisateurs prennent soin de ne pas en parler quand ils évoquent l'édition 2023 du Prix d'Amérique : "40.000 personnes sont attendues dans le Temple du Trot. Entre chaque épreuve, spectacle grandiose, surprises, offres de restauration variées et gourmandes et animations permettront de patienter dans les meilleures conditions."