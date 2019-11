Prix du Quai des Orfèvres 2019 : "les cicatrices de la nuit"

Paris, France

Le Prix du Quai des Orfèvres 2020 a été attribué, ce mardi 5 novembre, à Alexandre Galien, pour son roman "Les cicatrices de la nuit", paru chez Fayard. L'annonce a été faite par le préfet de police de Paris, en personne, Didier Lallement. Le prix était parrainé, cette année par le comédien Gérard Jugnot.

Le jeune auteur de 30 ans est policier. Autant dire qu'il connait bien son sujet ! Né en 1989, Alexandre Galien a intégré la direction régionale de police judiciaire en 2015. Il a déjà signé et publié deux romans, écrits à quatre mains, avec Marie Talvat, sous le pseudonyme d'Alex Laloue, " Comme des bleus", chez Pocket et "A corps perdu", chez Plon. Il s'est mis en disponibilité de la police, pour pouvoir se consacrer à l'écriture.

Dans le Paris des bars et de la nuit

"Les cicatrices de la nuit", emmènent le lecteur dans le Paris de la nuit, des boites et des bars. Un monde que le héros, le commandant Philippe Valmy espérait pouvoir quitter, en rejoignant la brigade criminelle, après 20 ans de "mondaine". Sauf que, lors de sa première affaire de meurtre, c'est sur le cadavre de son ancienne "indic", qu'il tombe. Suspens et noiceur assurés !

Le Prix du Quai des Orfèvres, créé en 1946

Le Prix du quai des Orfèvres, créé en 1946, récompense, chaque année, un roman policier. Il est décerné par un jury composé de 22 policiers, magistrats et journalistes. Les jurés se prononcent sur un sélection de manuscrits anonymes, en ne considérant que l'intérêt du texte et, bien-sûr, les vraisemblances policières et judiciaires. Le lauréat est ensuite, publié par Fayard.