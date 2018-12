Prix Goncourt : la petite librairie caennaise a tiré le gros lot

Caen, France

C'est un peu Noël avant l'heure à la librairie caennaise Eureka Street. La petite boutique nichée au fond d'une cour se prépare pour une rencontre au sommet. Ce jeudi soir, Nicolas Mathieu auréolé de son prix Goncourt vient rencontrer ses lecteurs. Le couple de libraires, Pierre et Bénédicte Thomine, avoue un léger stress. Ils s'inquiètent surtout de savoir si tout le monde va pouvoir rentrer.

Un roman lumineux et puissant qui a tapé dans l’œil du libraire

Comme chaque début d'été, Pierre et Bénédicte Thomine ont l'embarras du choix dans les exemplaires presse qui leur sont envoyés par les éditeurs pour préparer la rentrée littéraire. Pierre commence la lecture de "Leurs enfants après eux" et c'est le coup de cœur. Un roman lumineux et puissant, une écriture vivante, un auteur sympathique qu'il connait un peu pour l'avoir rencontré lors du salon du polard Bloody Fleury quelques années auparavant. Le libraire lance l'invitation à la maison d'édition. Et le rendez-vous est pris, ça ne s'invente pas, pour le 6 décembre 2018, jour de la saint Nicolas !

Malgré les travaux nombreux dans le quartier, Nicolas Mathieu ne devrait pas se tromper, c'est bien ici qu'il est attendu..! © Radio France - Nolwenn Le Jeune

80 places assises pour l'occasion

Entre-temps, les jurés du Goncourt ont récompensé Nicolas Mathieu. Dans la petite librairie, on a sauté de joie. "D'abord parce qu'on était super content pour lui, précise Pierre, mais aussi évidemment pour nous, parce que sans doute qu'il y aura un peu plus de monde pour la rencontre..." Alors il a fallu prendre des dispositions pour que tout le monde puisse rentrer. "On a racheté une trentaine de chaises, donc on a une capacité de 80 places assises", détaille Pierre. "Il faut dire qu'on a vu depuis quelques semaines, des lecteurs qu'on ne connaissait pas venir acheter le livre". Et probablement en profiter pour venir repérer les lieux !

Un très beau cadeau de Noël avant l'heure chez Eurêka Street pour Pierre et Bénédicte Thomine les deux libraires et tous leurs lecteurs ! © Radio France - Nolwenn Le Jeune

Rencontre à 18h30 chez Eureka Street 19 place de la République à Caen.