Prix littéraires : le Goncourt attribué à Nicolas Mathieu, le Renaudot pour Valérie Manteau

Le prix Goncourt, le plus prestigieux des prix littéraires du monde francophone, a été décerné mercredi à Nicolas Mathieu pour "Leurs enfants après eux". Le prix Renaudot a été attribué à Valérie Manteau pour "Le sillon".

Les prix littéraires de la rentrée 2018 sont tombés. Le Goncourt a été attribué mercredi à Nicolas Mathieu pour "Leurs enfants après eux" (Actes Sud).

Il s'agit d'une fresque politique et sociale, roman d'apprentissage sur l'adolescence.

L'écrivain de 40 ans succède à Eric Vuillard, qui avait reçu le Prix Goncourt 2017 pour "L'ordre du jour" aux éditions Actes Sud.

Les quatre romans finalistes du Goncourt

David Diop, "Frère d'âme" (Seuil)

Paul Gréveillac, "Maîtres et esclaves" (Gallimard)

Nicolas Mathieu, "Leurs enfants après eux" (Actes Sud)

Thomas B. Reverdy, "L'hiver du mécontentement" (Flammarion)

L'académie Goncourt, présidée par Bernard Pivot, se compose de Pierre Assouline, Tahar Ben Jelloun, Françoise Chandernagor, Philippe Claudel, Paule Constant, Didier Decoin, Virginie Despentes, Patrick Rambaud et Eric-Emmanuel Schmitt.

Le Renaudot pour "Le sillon" de Valérie Manteau

Le prix Renaudot a été attribué à Valérie Manteau pour "Le sillon" (Babelio). Ce livre aborde, à travers l'intimité et le quotidien d'une narratrice, un pays cher à l'auteur, où elle essaie de passer la plupart de son temps : la Turquie.

Âgée de 33 ans, elle ne figurait pas dans la liste des finalistes du prix.

Des centaines de milliers de ventes assurées

Un Goncourt s'écoule en moyenne à plus de 400.000 exemplaires, le Renaudot à plus de 250.000, le Femina à 60.000 et le Médicis à 45.000 exemplaires.

Récit des attentats de Charlie Hebdo mais surtout récit poignant de la reconstruction d'un de ses rescapés, "Le lambeau" du journaliste et écrivain Philippe Lançon a été récompensé lundi par le prix Femina, premier des grands prix littéraire d'automne.

L'écrivain Pierre Guyotat a reçu mardi le prix Médicis pour "Idiotie" (Grasset), formidable récit du passage à l'âge adulte d'un des écrivains français les plus subversifs.