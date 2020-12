Prix littéraires : un espoir pour la fréquentation des librairies

A peine le prix Goncourt annoncé, à la caisse de cette librairie indépendante de Rennes, "L'Anomalie" d'Hervé Le Tellier semble déjà revenir plus souvent.

Goncourt ou Renaudot, c'est un cadeau classique. Et c'est le choix qu'a fait Clémence. "Je vais l'offrir en cadeau à ma mère, elle aime bien lire les Goncourt". Et elle ne cache pas qu'elle lui empruntera dès qu'elle aura terminé sa lecture. Lucie elle l'a pris pour elle. "Il était en rupture de stock avant le renconfinement", mais elle a préféré attendre la réouverture pour l'acheter. "J'achète toujours en librairie. Le click and collect c'est quand même pas pareil voir les livres en magasin."

Contraints de fermer une deuxième fois face au regain de l'épidémie de coronavirus, la librairie Le Failler est bien fréquentée pour un lundi après-midi. Et la librairie ne s'y trompe pas avec la traditionnelle mise en valeur des grands prix littéraires à l'entrée du magasin.

Une valeur sûre

Pas encore le fameux bandeau rouge de "Prix Goncourt 2020" pour Hervé Le Tellier mais une indication manuscrite. "On était prêts à mettre les ouvrages en avant", explique Caroline Le Gleut, responsable communication et évènementiel de la librairie Le Failler. "Ce sont des ventes qui sont assurés parce que les prix c'est une valeur sûre pour nos lecteurs."

Le choix de la grande majorité des prix de reporter leur annonce à la réouverture des librairies est unanimement salué par les libraires. "C'est bienveillant de repousser les annonces, parce que ce sont des ventes importantes pour nous. Retrouver notre clientèle et les prix c'est une bonne nouvelle", confirme Caroline le Gleut.