Prix Philippe Chaffanjon 2023 : découvrez les lauréats de la 10e et dernière édition

Le Prix Philippe Chaffanjon 2023 est remis ce vendredi à la Maison de la Radio et de la Musique aux lauréats français et haïtien désignés par le jury. Ce prix récompense depuis dix ans "des reportages audacieux et singuliers, tous formats confondus". Particularité de cette 10e édition, présidée par Pierre Haski : elle sera la dernière, annoncent les organisateurs.

Sur une soixantaine de candidatures, le jury a primé Clément Di Roma et Carol Valade pour leur reportage intitulé "Centrafrique : le soft power russe", diffusé sur Arte (prix du reportage français), ainsi que Ronel Paul pour son reportage "Haïti : le calvaire des mères célibataires", diffusé sur Zoom Haïti News (prix du reportage haïtien). Ces deux reportages sont à retrouver sur le site du Prix Philippe Chaffanjon .

"Créé en 2013 en hommage à Philippe Chaffanjon, les organisateurs du Prix ont décidé d’un commun accord d’y mettre un terme après dix ans d'existence et de se consacrer à d’autres projets, avec le sentiment d’avoir contribué tout au long de ces dix dernières années à la promotion d’un journalisme innovant et indépendant", expliquent les organisateurs dans un communiqué.