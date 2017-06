VIDEO - Prodiges : la saison 4 se déroulera à Strasbourg

La saison 4 de Prodiges sur France 2 sera tournée au Zénith de Strasbourg les 26 août et 1er septembre 2017. Marianne James, l'animatrice de l'émission était dans la capitale alsacienne ce mardi pour la présenter.

L'émission Prodiges de France 2 arrive à Strasbourg ! Deux enregistrements sont programmés à la fin de l'été au Zénith : les auditions, le samedi 26 août à 15h et la grande finale, le vendredi 1er septembre à 18h. L'entrée est gratuite, mais seulement 1.000 places par enregistrement seront disponibles. L'émission sera diffusée sur France 2 autour des fêtes de fin d'année (la date exacte n'a pas été communiquée). Elle est présentée par la cantatrice Marianne James.

La publicité a pillé la musique classique" - Marianne James

Prodiges est un concours de talents ouverts aux jeunes virtuoses du classique, âgés de moins de 16 ans. "La musique classique a été pillée par la publicité" raconte Marianne James, "mais c'est vrai que cela a permis de la populariser, et je trouve ça bien que la musique classique revienne dans sa famille, grâce au service public et aux enfants, on est fier !"

La première soirée, celle des auditions, a pour thème les grandes œuvres du cinéma. Les jurés (la soprano Elizabeth Vidal, le violoncelliste Gautier Capuçon et le danseur étoile Patrick Dupond), devront départager 15 jeunes talents dans les catégories chant, danse et instrument. Ils seront accompagnés notamment de l'orchestre philharmonique de Strasbourg. A l'issue, les 3 meilleurs jeunes artistes dans chaque catégorie sont qualifiés pour la grande finale du 1er septembre. Le vainqueur de chaque catégorie remporte un bourse d'études, elle est même doublée pour le grand gagnant.

La promotion d'un savoir-faire strasbourgeois

Le tournage de Prodiges est une véritable aubaine pour la ville de Strasbourg. En moyenne, l'émission a rassemblé 3,5 millions de téléspectateurs sur les trois premières éditions. "On fait la promotion d'un savoir-faire strasbourgeois, avec un apport artistique avec la mise à disposition de l'orchestre et des chanteurs de l'Opéra et un apport logistique avec la mise à disposition du Zénith", explique Alain Fontanel, premier adjoint au maire de Strasbourg.