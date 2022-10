Prof d'espagnol à Saint-Paul-de-Fenouillet, elle disputera la Coupe du monde de rugby à XIII

Au collège Joseph Calvet, à Saint-Paul-de-Fenouillet, tout le monde est derrière Cristina Song Puche. Dans quelques jours, elle part pour l'Angleterre, où elle va disputer la Coupe du monde de rugby à XIII, avec l'Équipe de France. Sa première sélection, "une expérience incroyable pour une sportive", s'émerveille-t-elle.

Prof et joueuse professionnelle

Cristina est donc la mascotte du collège, puisqu'elle y enseigne l'espagnol. Elle partage son temps entre le collège Joseph Calvet à Saint-Paul, le collège Joseph Sébastien Pons, à Perpignan, et les entraînements, à Saint-Estève, six à sept fois par semaine. "Je ne fais pas grand chose en plus de ça. Il faut du repos, une alimentation correcte, donc c'est vrai que c'est un investissement, ça fatigue un peu. Mais ça vaut le coup", assure la joueuse.

"C'est super impressionnant" - Emma, élève de Cristine Song-Puche

Au-delà de l'organisation au quotidien, il a aussi fallu s'arranger avec la direction du collège. La Coupe du monde démarre pendant les vacances scolaires, mais Cristina risque de rater la première semaine de la rentrée. Pour la principale du collège de Saint-Paul, Nathalie Gourlay, il était évident qu'il fallait l'arranger. "On va demander un remplacement, ou alors elle effectuera ses heures de cours à d'autres moments, avant ou après. On va essayer de faire en sorte qu'elle soit quand même payée, bien sûr. Ça aurait été dommage de la bloquer pour ça", reconnaît-elle.

Ce qui est sûr, c'est que collègues et élèves sont tous derrières la professeure, fiers d'avoir parmi eux une joueuse de l'Équipe de France : "C'est super impressionnant", avoue Emma, en classe de quatrième. À côté d'elle, Raoul, lui sera devant sa télé, dès le 2 novembre (date du premier match des Françaises) : "Je vais crier "Cristina, Cristina !""