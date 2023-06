Prof!, la folie de l'enseignement... à voir à Nice avant Avignon jeudi 8 juin

Vous rêvez de savoir ce qui se passe dans la tête d’un prof ? Vous voulez découvrir les secrets du système éducatif ? Ne ratez pas Prof!, le seul en scène d’Éric Fardeau, d'après l'écrit de Jean-Pierre Dopagne, au T****héâtre Francis Gag de Nice le jeudi 8 juin à 20h30.

Fiction et réalité

Éric Fardeau est comédien et professeur de théâtre. Il interprète Prof!, un texte qui mêle fiction et réalité pour raconter le parcours d’un enseignant passionné mais désabusé. Il vous fait partager ses joies, ses peines, ses doutes, ses colères, ses espoirs. Il vous fait aimer les lettres, le sens critique, la folie. « J’ai découvert le texte il y a une vingtaine d’années, grâce à une amie professeure qui me l’a passé. Elle m’a dit : Tiens, tu devrais le jouer, ça te va très bien. Et elle avait raison ! »

PROF! teaser francis gag 8 juin 2023

Un dialogue vivant et interactif

Prof! n’est pas un monologue où le comédien parle tout seul. C’est un dialogue où le comédien vous parle comme à ses élèves. Il vous regarde, il vous questionne, il vous interpelle. Il vous fait rire, il vous émeut, il vous provoque. Il vous invite à réfléchir sur l’école, sur l’enseignement, sur la transmission. « Je joue avec la salle allumée. Je suis vraiment en interaction avec les spectateurs. Je vais chercher leur regard. Et puis il y a des questions que je leur pose. De temps en temps, des personnes ont envie de répondre...je les laisse répondre ! »

Un spectacle déconseillé aux vrais profs ?

Vous êtes prof et vous vous demandez si ce spectacle est fait pour vous ? Vous craignez de vous sentir visé, blessé ou agacé par ce que raconte le comédien ? Rassurez-vous, ce spectacle n’est pas une attaque contre les profs, mais un hommage à leur métier, à leur vocation, à leur engagement. Le comédien Éric Fardeau nous a confié que beaucoup de profs venaient le voir et qu’ils avaient des réactions très variées et très intéressantes. Tout le monde est invité à échanger avec le comédien à la fin du spectacle, ce qui crée un moment de partage et de dialogue.

