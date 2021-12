Vieilles Charrues 2022 : découvrez la programmation des 30 ans

Le festival des Vieilles Charrues a dévoilé ce lundi la programmation complète de son édition 2022. En plus de Stromae, Orelsan, Vianney, Clara Luciani, Maxime Le Forestier, Angèle, Juliette Armanet, Matmatah, -M-, et Queens of the Stone Age sont notamment attendus du 14 au 17 juillet à Carhaix.