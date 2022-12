Programmation festive pour le festival de Malemort : Collectif Métissé, Patrick Sébastien, Magic System...

Le festival de Malemort poursuit dans sa veine festive du 7 au 8 juillet 2023. Après la 1ère édition de juillet dernier avec la tournée Totalement 80, la ville accueillera des artistes qui savent faire danser le public. La première soirée verra se produire Magic System, puis Keen V avec DJ Florum. Le samedi, place à Collectif Métissé et à Patrick Sébastien.

Une jauge de 9000 personnes

Le maire de Malemort, Laurent Darthou, se réjouit de la programmation. "On est là pour donner le sourire aux gens parce que dans ce monde compliqué, on a besoin de sourire. C'est ce qui correspond à notre commune de Malemort, que ça soit festif, que ça soit populaire et abordable et intergénérationnel. On a un tarif qui permet à une famille de s'y rendre facilement. On a une gamme de chanteurs qui permet à l'ensemble de la famille de venir" présente le maire de la ville.

"On travaille en famille"

Pour cette prochaine édition, Laurent Darthou espère encore un succès populaire. "La première édition a cartonné. On avait fait 4000 spectateurs le premier soir et 6000 le deuxième soir. On va être maintenant basé sur le terrain Pasteur. C'est l'endroit où on pose les cirques depuis trois ans. Ça va être une jauge de 9000 personnes par soir, avec un village qui va être monté tout autour. Et tout ça avec les moyens techniques de la mairie de Malemort, c'est à dire qu'on travaille en famille" conclut le maire de Malemort.

La billetterie ouvre ce mercredi sur le site malemort-festival.fr ou à l'accueil de la mairie.