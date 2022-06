Programme, circulation, défilé : tout savoir sur le Carnaval de Toulouse qui fait son grand retour

Après deux annulations consécutives à cause du covid, le Carnaval de Toulouse fait son grand retour. Ce samedi, de Saint-Cyprien aux allées Jean-Jaurès, des dizaines de chars et de fêtards costumés vont parader dans les grandes artères du centre-ville pour une soirée festive et décalée. Cette année, le thème est "Tous en rose !" ; chacun est invité à mettre au moins un détail rose sur sa tenue. Des dizaines de milliers de personnes pourraient participer à la fête.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Demandez le programme

Le programme est le suivant :

19h30 : remise des clés de la Ville par le Maire et départ du Grand Défilé

remise des clés de la Ville par le Maire et départ du Grand Défilé Parcours : départ du Pont Neuf, passage par la rue de Metz, le boulevard Carnot, puis les Ramblas des allées Jean-Jaurès

passage par la rue de Metz, le boulevard Carnot, puis les Ramblas des allées Jean-Jaurès 22h30 : final sur les Ramblas des allées Jean-Jaurès

De 23h à 23h45 : bal sur les Ramblas

Il est recommandé de privilégier le métro pour s'y rendre :

Ligne A : stations Jean-Jaurès, Capitole et Esquirol

Ligne B : stations Jean-Jaurès, François Verdier et Carmes

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Circulation, stationnement et transports en commun perturbés

Attention, la préfecture interdit l'accès à l'hypercentre de Toulouse à tout rassemblement revendicatif non déclaré ce samedi.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Par ailleurs, à partir de 18h, la station de métro Saint Cyprien-République (ligne A) est fermée et non desservie. Des lignes de bus sont modifiées : à partir de 12h00, les lignes L4, L7, 14 et 44 sont déviées. La Navette Centre Ville est suspendue. A partir de 17h30, la Navette Aéroport, ainsi que les lignes L1, L8, L9, 23 et 29 sont déviées.

La circulation des véhicules, le stationnement, dans les rues comme dans les parkings seront perturbés, voire impossibles, comme le précise le site de la Mairie de Toulouse.

Le défilé du Carnaval de Toulouse ira de Saint-Cyprien aux allées Jean Jaurès - Mairie de Toulouse

La circulation des voitures, motos et vélos sera interdite sur les voies ci-dessous :

Samedi 4 juin de 12h à minuit :

Rue de la République

Rue du Pont Saint-Pierre (jusqu’à la rue Réclusane)

Rue Joseph-Vié

Rue Réclusane (de la place Estrapade à la rue de la République)

Rue Benoît-Arzac

Rue du Chapeau Rouge

Grande-rue Saint-Nicolas

Rue et place Charles-Laganne

Rue Jacques-Darré et rue Charles-Viguerie (jusqu’à la Grande-rue Saint-Nicolas)

Samedi 4 juin de 19h à minuit :

Quai de la Daurade

Rue des Couteliers

Rue Joseph-de-Malaret

Rue Sainte-Anne

Rue du Rempart Saint-Étienne

Quai de Tounis (jusqu’à la rue du Pont de Tounis)

Rue de la Halle aux Poissons

Rue Lanternières

Rue de Metz

Rue Peyrolières (jusqu’à la rue du Tabac)

Rue de l’Écharpe

Rue de la Bourse

Rue des Paradoux

Rue Malcousinat

Rue des Marchands

Rue des Changes (entre la rue Peyras et la rue du Coq d’Inde)

Rue des Tourneurs (jusqu’à la rue Peyras)

Rue Alsace-Lorraine (entre la rue Peyras et la rue de la Trinité)

Rue des Arts (entre rue la Cantegril et la rue Croix-Baragnon)

Rue Boulbonne (entre la rue d’Astorg et la rue Croix-Baragnon)

Rue d’Astorg

Rue Riguepels (vers la rue Croix-Baragnon)

Rue Bertrand de l’Isle

Boulevard Lazare-Carnot

Allées Forain François-Verdier (jusqu’à la rue Bertrand-de-l’Isle)

Du samedi 4 juin à 19h au dimanche 5 juin à 2h du matin :

Rue Caraman (jusqu’à la rue Delacroix)

Rue Labeda

Rue de la Colombette

Rue des Trois journées

Rue Castellane

Rue Fonvielle

Rue des Frères Lion (jusqu’à la place Dupuy)

Rue Antoine-Idrac (jusqu’à la rue Delacroix)

Rue de l’Étoile (jusqu’à la la rue Delacroix)

Rue Delpech (jusqu’à la rue du Rempart Saint-Étienne)

Rue d’Aubuisson (jusqu’à la rue Saint-Aubin)

Place Wilson

Allées Franklin-Roosevelt

Boulevard de Strasbourg (jusqu’à la rue Denfert-Rochereau)

Allées Jean-Jaurès

Rue Caffarelli

Rue Nicolas-Bachelier

Le stationnement sera interdit sur les voies ci-dessous.

Du vendredi 3 juin à 20h au dimanche 5 juin à minuit :

Rue de la République

Rue du Pont Saint-Pierre (jusqu’à la rue Réclusane)

Rue Joseph-Vié

Rue Réclusane (de la place Estrapade à la rue de la République)

Rue Benoît-Arzac

Rue du Chapeau Rouge

Grande-rue Saint-Nicolas

Rue et place Charles-Laganne

Quai de la Daurade

Rue des Couteliers

Rue Joseph-de-Malaret

Rue Sainte-Anne

Rue du Rempart Saint-Étienne

Du vendredi 3 juin à 20h au dimanche 5 juin à 2h du matin :

Rue Caraman (jusqu’à la rue Delacroix)

Rue Labeda

Rue de la Colombette

Rue des Trois journées

Rue Castellane

Rue Fonvielle

Place Wilson

Allées Franklin-Roosevelt

Les parkings Saint-Georges et François Verdier seront fermés du samedi 4 juin à 19h au dimanche 5 juin à 2h du matin. Les parkings Jean-Jaurès et Ramblas seront fermés du samedi 4 juin à 19h au dimanche 5 juin à 2h du matin (Sous-sol -1 évacué de tous véhicules).