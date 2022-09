Projection à Cannes des 8 films de la saga Harry Potter

Préparez vos pop corn et prenez la dose car le cinéma multiplex de Cannes, le Cinéum, vous propose de visionner sur deux jours, l'ensemble de la saga Harry Potter. Le samedi et le dimanche, dés 10h, les fans sont attendus pour voir 4 films par jour. En tout, cela représente prés de 20 heures d'histoires de magie, sorciers, animaux fantastiques et autres bizarreries sorties de l'imagination de J.K Rowling. Début du marathon le samedi 29 octobre avec sans aucun doute un nombre de spectateurs qui viendront déguisés aux couleurs des écoles de magie de Poudlard.