Des salles de cinéma posées entre les arbres à Saint-Dié-des-Vosges

Saint-Dié-des-Vosges, France

Thierry Tabaraud n'y va pas par quatre chemins : son projet est "unique au monde". L'exploitant de l'actuel cinéma Empire de Saint-Dié-des-Vosges est train de façonner son nouveau "bébé" : Nova Ciné, un multiplexe de 8 salles et 944 places, installé face aux quais de la Meurthe. "C'est un truc de fou, on ne va pas se voiler la face : ça n'existe nulle part ailleurs au monde !" s'enthousiasme celui qui préside aussi le Syndicat des exploitants des salles de cinéma de l'Est.

Un cinéma au cœur des arbres

Alors, ce projet fou ? "Normalement, un cinéma, c'est une boîte qui contient d'autres boîtes avec des écrans. Là, on a un terrain boisé et on veut garder les arbres. Donc on va construire 10 bâtiments - 8 salles de projection, une salle de réception, un hall d'accueil - et on va relier tout cela avec une circulation couverte qui va passer à travers les arbres." Et Thierry Tabaraud de préciser : "Ce n'est pas un concept qu'on déclinera, c'est seulement une idée qu'on a eue. Je suis souvent les folies de mon architecte. Je me suis dit banco, pourquoi pas ?"

C'est un projet qui va se fondre dans le terrain et ça, ça m'intéressait aussi"

Image numérique, son immersif, salle dédiée aux enfants. Le projet Nova Ciné est sur les rails, il vient d'obtenir le feu vert de la Commission départementale d'Aménagement commercial. Thierry Tabaraud monte actuellement le dossier du permis de construite et le dossier financier. Nova Ciné est estimé à 4,5 - 5M€. Le chantier doit débuter au printemps prochain. Ouverture souhaitée pour les fêtes de fin d'année 2020. Quant à l'avenir du cinéma Empire, "ce n'est pas encore défini, je ne peux pas vous répondre là-dessus", explique Thierry Tabaraud.