Projet Tatihou : Le Département veut proposer aux visiteurs une "expérience inattendue"

Les travaux du vaste projet de transformation de l'accueil et de l'hébergement sur l'île Tatihou au large de Saint-Vaast-la-Hougue avancent. L'ensemble des espaces de restauration et d'hébergement seront livrés en 2022. Restera tout un travail d'organisation des visites.

"Nous avons ici une pépite et nous devons la mettre en valeur, à l'image du Mont Saint-Michel". Jean Morin, le président du Conseil départemental de la Manche est ravi. Les travaux de transformation de l'accueil sur l'île Tatihou avancent, et après des péripéties au début du projet, le chantier est désormais programmé pour s'achever en 2022.

"Aujourd'hui, l'aménagement des bâtiments hébergeant les groupes, notamment les scolaires, est terminé et la commission de sécurité passera dans les prochaines semaines", se réjouit Aurélie Lechevallier, chef du projet Tatihou au Département. C'était la priorité : continuer à accueillir les groupes et pour ce faire, ce sont 56 lits qui sont désormais disponibles, dans des chambres aménagées dans d'anciens bâtiments du Lazaré, ce clos qui rassemble la quasi totalité des bâtiments de l'île.

Un projet hôtelier rentable

En parallèle, les travaux ont débuté dans les trois corps de bâtiments qui accueilleront les touristes voulant faire l'expérience d'une nuit ou plus sur l'île. Contrairement à ce qu'avait pu faire craindre les premières communications sur le projet départemental, pas question de construire un nouvel hôtel. Les 26 chambres (soit 74 lits) seront aménagées dans l'existant. Cette hôtellerie de charme sera exploitée par une SPL (société publique locale) sous le nom "Les maisons de Tatihou".

Trois corps de bâtiments tels que celui-ci abriteront les 26 chambres de l'hôtellerie baptisée "Les Maisons de Tatihou". © Radio France - Benoît Martin

"Elles seront livrées en 2022 à partir du printemps", souligne Bruno Davidovitch, directeur de la SPL avant d'ajouter, "le modèle économique devrait être rentable. Aujourd'hui parmi les 70 000 visiteurs annuels sur l'île, rares sont ceux qui savent qu'on peut y loger. Si l'on parvient à capter ne serait-ce qu'une petite part de ces visiteurs, nous aurons gagné. Nous serons à l'équilibre à partir d'un taux de remplissage d'environ 60% mais nous tablons en vitesse de croisière sur plus de 70% pendant les 9 mois d'ouverture", (ndlr : l'accès à l'île est impossible de décembre à fin février en raison du carénage du véhicule amphibie qui permet de rejoindre Tatihou).

Mieux accompagner le visiteur

Fin 2022, les travaux liés à l'hébergement et à la restauration seront achevés, mais il restera encore deux ans de chantier pour terminer l'ambitieux projet. "Nous allons améliorer l'accueil et l'accès à Tatihou", précise Jean Morin. Et pour cela, l'actuelle billetterie pour l'île, située à l'intérieur de l'Office de tourisme de Saint-Vaast-la-Hougue va être largement agrandie. Le Département a acquis les bâtiments voisins à l'office de tourisme place Belle île, dans l'optique d'aménager un comptoir culturel et touristique partagé avec l'office de tourisme, et offrant un espace de médiation pour sensibiliser le visiteur à la richesse et à la fragilité du site.

Place Belle-Ile, un vaste espace Office de tourisme - guichet pour Tatihou occupera tout le rez de chaussée de cette façade. © Radio France - Benoît Martin

Une fois sur l'île, la maison des douaniers transformée servira de lieu d'accueil des touristes à quelques mètres seulement de l'embarcadère. Les visiteurs y découvriront l'offre culturelle actuellement en pleine conception. "Nous proposerons trois circuits de visite de l'île consacrés pour l'un, au patrimoine naturel et aux jardins, pour l'autre, aux fortifications, et pour le dernier aux gens de mer", précise Aurélie Lechevallier. Et puis d'ici 2024, c'est aussi tout l'espace muséographique qui va être revu au sein du Lazaré, mais aussi dans la tour Vauban et au sein de la caserne, lieu pressenti au début du projet pour développer de l'hébergement, mais finalement inadapté car situé en zone de risque d'inondations.

Au total, ce vaste projet va coûter 7 millions d'euros, rien que sur l'île. Et pour en profiter, les visiteurs embarqueront à bord d'un nouveau véhicule amphibie, le Tatihou 3.