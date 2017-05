Promenade gourmande au milieu des vignes: les Vignes Toquées ont attiré 3 000 personnes

Trois mille places envolées en deux heures, l'événement les Vignes Toquées a eu lieu ce week-end près de Saint-Gilles. Une promenade gastronomique entre les vignes d'appellation Costières de Nîmes qui a éveillé les papilles des épicuriens.

Ce week-end, l'événements organisé par l'AOC Costières de Nîmes a attiré 3 000 personnes en deux jours pour une promenade gastronomique autour de l'accord mets et vins.

Neuvième édition de cet événement et un grand succès, au mois de mars, les places se son envolées en moins de deux heures, comme pour un grand concert de rock !

Au programme, sept kilomètres de promenade sous un soleil radieux et sept étapes gustatives, de la mise en bouche au dessert. Chaque producteur présente aux randonneurs un vin en accord avec le plat proposé. Avant le départ, les promeneurs sont équipés d'un chapeau, de couverts et surtout : d'un verre !

Reportage au milieu des producteurs et des promeneurs Copier

Virginie, Céline et Laurence sont venues entre copines, l'une ne boit que du rouge et l'autre que du blanc, et elles ont un dicton "blanc sur rouge, rien ne bouge!"

Céline, Laurence et Virginie sont venues entre copines © Radio France - SC

"C'est convivial, c'est génial tout le monde a le sourire que demander de plus?" lance Nicolas, un promeneur. Mais au bout des sept kilomètres, pour Gabriel et ses amis "la sieste s'impose ! On a chaud, on est un peu alcoolisé mais c'était super!"

"Un cadre magnifique, des vins excellents, on sait déjà qu'on reviendra l'année prochaine!" Copier

Chaque vin a été sélectionné en fonction du plat proposé © Radio France - SC

Près du parking, des bénévoles de la sécurité routière proposent de mesurer le taux d'alcoolémie des participants avant qu'ils ne reprennent la route.